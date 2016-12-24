حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم السبت 24-12-2016

يسود اليوم السبت 24-12-2016، في جمهورية مصر العربية، طقس شتوي بارد شمال البلاد وصولا لمحافظات شمال للصعيد، ويكون الطقس معتدل على محافظات جنوب للصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، كما يتوقع خبراء للأرصاد الجوية أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاء، ويتوقع سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية، وتكون الأمطار متوسطة الشدة على وسط سيتاء ومحافظة للقاهرة وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح التي تسود مصر اليوم السبت يكون اتجاهها شمالية غربية وذلك على أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية، وتعطي احساسا ببرودة الطقس، وسوف تتسبب هذه الرياح في إضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

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بيان بدرجات الحرارة اليوم السبت 24-12-2016 على جمهورية مصر العربية:

بالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر والمتوسط، يسود اليخر الأحمر وتلمتوسط اليوم السبت 24-12-2016 طقس مضطرب، ويكون ارتفاع الموج في البحرين يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، كما تسودهما الرياح السطحية ويكون اتجاهها رياح شمالية غربية، والآن نقدم لكم بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغري اليوم السبت 24-12-2016 على كافة مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية:

القاهرة 9 16، الإسكندرية 9 15، مطروح 8 16، بورسعيد 9 17، دمياط 10 17، بلطيم 10 17، الإسماعيلية 9 18، السويس 10 17، العريش 6 16، نخل 4 14، طابا 7 16، الطور 10 17، مرسى علم 10 21، الغردقة 11 20، شرم الشيخ 14 20، رفح 6 16، كاترين 2 12، سيوة 78 15، المنيا 7 15، الفيوم 11 17، رأس سدر 11 19، أبوسمبل 11 23، وسط الدلتا 10 16، أسيوط 5 16، سوهاج 6 18، الأقصر 5 19، أسوان 10 21، شلاتين 16 24، حلايب 17 22، الوادى الجديد 6 21، قنا 7 18، نويبع 12 19، السلوم 8 14.