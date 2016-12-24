العلاقة بين قوة اقتصاد الدولة وسعر الدولار “العملة الصعبة ” “تأثير الدولار على الاقتصاد المصرى”

يعتقد البعض وجود علاقة وطيدة بين سعر العملة والأقتصاد فى هذا المقال سوف ترى بأنه لا توجد علاقة بين سعر العملة وقوة الأقتصاد فإن سعر صرف عملة بلد بذاتها مقابل العملة الأمريكية فيعتقد البعض إن كانت العملة ضعيفة أمام الدولار فإن أقتصاد هذه الدولة يكون ردىء وضعيف والعملة الأكثر قيمة اقتصاد دولتها قوى بما يكفى لثبات عملته , فمعظم الناس ليدهم هذه الأفكار الخاطئة , وقد تجدها فى المناقشات وعلى شبكات التواصل الأجتماعى .ونقدم لكم تقرير على اغلى العملات مقابل الجنية المصرى “ أقوى العملات فى الوطن العربى ” .

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الدول التى تملك عملة قوية لا يعنى بأن إقتصادها قوى

نجد على رأس هذه الدول الكويت التى قد تكون عملتها أغلى عملة بالعالم العربى بل فى العالم , فنجد سعر الدينار الكويتى يمثل تلاثة دولارات أى بأمتلاك دينار كوينى تمنتلك أكثر من ثلاثة دولارات من العملة الأمريكية , فنسأل أنفسنا السؤالل الهام هل إقتصاد دولة مثل الكويت هو الأكبر بالعالم ؟ هل الأقتصاد الكويتى أعلى من الأقتصاد الأمريكى ؟ هل الأقتصاد الكويتى الأول على العالم ؟ فنجد الأجابة لا , لأن الأقتصاد الكويتى بالمرتبة التاسعة والخمسين فى قائمة الدول الأقوى إقتصاديا فيأتى أيضا قبل المغرب الدولة التى تحتل المرتبة ال60 فى هذه القائمة , ونرى مثالا أخر فى دولةا لبحرين التى تمثل عملتها ثان أغلى عملة بالعالم وليس فى وطننا العربى فقط , فالدينار البحرينى يعانى 2.5 دولار أمريكى , فنسال نفس السؤال مرة أخرى هل إقتصاد دولة مثل البحرين قوى أو أقوى من الإقتصاد الأمريكى , فالإجابة لا فالإقتصاد الأمريكى أقوى أقتصاد فى العالم , ونرى ترتيب البحرين السابع والتسعون عالميا ,ويأتى فى المرتبة الثالثة فى أقوى العملات على مستوى العالم الريال العمانى فسعر صرف الريال العمانى 2.60 دولار أمريكى ونجد السؤال الذى يطرح نفسه , هل الأقتصاد البحرينى متفوق على الأقتصاد الأمريكى فيحتل الإقتصاد البحرينى المرتبة الخامس والسبعون عالميا وليس فى المرتبة الثالثة بالتساوى مع عملته , ومع ذلك تعتبر العملة الأمريكية داخل المرتبة السادسة ضمن أقوى العملات على المستوى العالم فبذلك نجد أقتصادات العالم يتغير بأستمرار ومبنى على أسس الناتج المحلى والأنتاج وعدد المواطنين وليس بقيمة عملته .شاهد سعر صرف الدولار والعملات اليوم السبت 24-12-2016 والجدير بالذكر أنه توجد عدد من الدول التى تمتلك عملات رخيصة ومصنفة ضمن أكبر الدول الأقتصادية على مستوى العالم , ونرى ترتيبها ضمن أوائل الدول أقتصادية , فرئينا دول تم ذكرها عملتها من أقوى العملات العالمية وأقتصادها فى مرحلة متأخرة ضمن أكبر الدول أقتصاديا , فنرى إيران الدولة التى عملتها من أرخص العملات فى العالم فتبلغ عملتها أمام الدولار الواحد تساوى 0.0003 سنت أمريكى , فنرى أقتصاد إيران فى المرتبة السابعة والعشرون سابقة الكويت وعمان والبحرين أقوى ثلاث دول فى العالم بالحديث عن عملتها , ونجد أيضا اليوان الصينى يعتبر من أرخص العملات فى العالم واليوان الواحد يساوى 0.14367 سنت أمريكى , فنجد أن سعر العملة لا يعبر عن قوة الأقتصاد , فاليوان الصينى من العملات الأساسية فى العالم من رغم من ضعفه فى وسط العملات .

العلاقة بين سعر العملة واقتصاد الدولة لاتقاس بسعر العملة فقط والدليل

قد أتضحت لنا الصورة بأن العلاقة بين سعر العملة وقوة أقتصاد الدولة ليست متقاربة , فقد رئينا الكويت صاحبة أقوى عملة بالعالم فى مرتبة متأخرة جدا بين الدول الأقوى إقتصاديا فلو كنا نرتب الدول على حسب قوة عملتها فالجديرر بالذكر أن الكويت تبقى أقوى أقتصاد بالعالم ,ومثلها سلطنة عمان والبحرين , وبالنهاية نرى أن قوة العملة لا تعبر عنن قوة الأقتصاد وهى فكرة خاطئة يجب أن نصححها .

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