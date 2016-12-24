مفاجأة: خصم 50% على تذاكر السنجل فى دريم بارك ليوم واحد فقط

تعد مدينة الملاهي الشهيرة بمصر والتى تسمي “دريم بارك “، هي أحد أكبر مدن الملاهي الموجودة داخل مصر، والتى يقع مكانها تحديدًا فى مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، على بعد 8 كيلومتر من “أهرامات الجيزة”، حيث تم بنائها على مساحة 150 فدان، وفي مواجه مدينة الفردوس ومدينة حى الاشجار بالإضافة إلى مدينة الانتاج الاعلامى الشهيرة، وفندق موفنبيك ، وتمتلئ مدينة دريم بارك بعدد كبير من الألعاب المحببة لدي الاطفال والكبار ، حيث تقدم دريم بارك عدد كبير من الألعاب المسلية التى تناسب جميع الأعمار، كبار وصغار، وكما عودة مدينة الملاهي جمهورها أن تقدم خصومات كبيرة كل فترة، تم الإعلان مؤخرًا عن أخر العروض المقدمة والتى قامت المدينة بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي التابعة لها فى الفترة الاخيرة، حيث لاقى عرضها الأخير رواج كبير من قبل محبين زيارة الملاهي والإستمتاع بها، واليوم نقدم لكم تفاصيل عرض ملاهي دريم بارك والذى يصل إلى خصم 50% من سعر التذاكر، حيث جاء فى إعلان دريم بارك أن المدينة سوف تفتح أبوابها يوم الاحد المقبل الموافق الخامس والعشرون من شهر ديسمبر بأسعار مخفضة للسنجل تصل لـ 50%.

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عرض التخفيض مدينة دريم بارك على تذاكر السنجل:

جاء فى الإعلان الرسمي الذى قامت مدينة دريم بارك للإعلان عنه والترويج له فى الفترة الاخيرة بشكل موسع ، أنها سوف تقوم بعمل خصم خاص على تذاكر السينجل يوم الأحد القادم ولمدة يوم واحد فقط، وقد وضح الغعلان أن العرض شامل الدخول إلى المدينة والألعاب المجانية حيث تقدمها بسعر مخفض لعدد لانهائي من المرات حتى يتمكن حاملي تذاكر السنجل من الإستمتاع بها، كما نوه الإعلان أن الخصم يشمل تذاكر السينجل فقط وليس تذاكر الفاميلي المتاحة بالمدينة ايضًا.

الألعاب في دريم بارك:

تتنوع الألعاب الموجودة بمدينة دريم بارك، حيث يتوافر بها لعبة الإعصار بالإضافة إلى لعبة الصاروخ كما يوجد لعبة تورنيدو ويتوافر ايضًا لعبة سباق السيارات، وهناك ايضًا للعبة قطار الموت.

ممنوعات فى دريم بارك:

تحذر دائمًا مدينة دريم بارك جمهورها الكبير من أخذ أي نوع من المأكولات كما ترفض دخول أى نوع من المشروبات ، حيث جاء الرفض فى اصطحاب مثل تلك الأشياء من الخارج، حيث يوجد داخل المدينة مكان مخصص للمأكولات والمشروبات، كما يوجد داخل المدينة محلات متخصصة فى صناعة الأكلا والمشروبات.

للتواصل بمدينة دريم بارك:

جاء عرض دريم بارك الاخير ، في إطار حرص ملاهي دريم بارك المستمر على استمرا الإقبال على المدينة واستمتاع الزائرين بالإضافة إلى تخفيض الأسعار فى كل فترة وأخري ، وذلك كمساهمة منها فى متعة الزائرين في ظل ارتفاع الأسعار، كما جاء هذا التخفيض ايضًا بمناسبة احتفالات أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة الميلادية ايضًا، وقد جاء فى إعلان مدينة دريم بارك أنه من يرغب فى الإستعلام عن مزيد من المعلومات حول التذاكر والعروض الحالية والقادمة وكل ما يخص تفاصيل المدينة والألعاب برجاء التواصل مع إدارة المبيعات التابعة لمدينة ملاهي دريم بارك ، وذلك عن طريق أحد الأرقام التالية: 38553191 أو 19355.