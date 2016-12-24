قرار مفاجئ بطرد الصيادلة المصريين من المملكة السعودية وشعبة إلحاق العمالة تؤكد القرار شمل غير المصريين ايضاً

تعد المملكة العربية السعودية هي أحد الدول الشقيقة التى تعتمد على الكثيرين من خريجي الكليات العليا وحملة الشهادات من جميع التخصصات بالإضافة إلى غيرهم من العمالة المصرية وغير المصرية فى شغل بعض الوظائف الخالية بداخلها بجميع المؤسسات والهيئات والأعمال الخاصة ولكن فى الفترة الأخيرة قامت السعودية بإعادة ترتيب أوراقها فى عدد كبير من المجالات المختلفة والعلاقات السياسية مع الدول ، وحتى بنيانها الداخلى تحاول التجديد فيه ووضع عدد من الخطط المختلفة، وقد جاء من ضمن القرارات الحديثة التى قامت بها السعودية، هو طرد جميع العاملين فيها من الصيادلة ومن ضمنهم المصريين، حيث كشف رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية ، “حمدي إمام “، أن القرار الأخير الصادر من المملكة العربية السعودية هو قرار مفاجيء وصادم فى نفس الوقت ، وهو الخاص بطرد الصيادلة من أراضيها والذى جاء من ضمنهم الصيادلة المصريين، حيث قال إمام بخصوص هذا القرار فى تصريحاته: “القرار مفاجئًا، ولازم نؤكد أن أكفا صيادلة هم المصريون”.

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تصريحات رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية:

ورد فى تصريحات حمدي إمام ، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية ، الإعلامية بخصوص القرار السعودي وطرد الصيادلة المصريين الموجودين فيها، والتى تمت إذاعتها على برنامج “انفراد”، على شاشة قناة “العاصمة”، مع الإعلامي الشهير ” سعيد حساسين”: ” إن عدد خريجين الصيدلة في المملكة العربية السعودية سواء الجامعات الحكومية والخاصة لا يتعدى الـ 150 خريجًا سنويًا”.

حيث أكمل باقى تصريحاته الإعلامية قائلاً: “هو الـ150 صيدليًا اللي بتخرجهم الشقيقة السعودية في العام هيكفوا الدولة الكبيرة دي، لا مستحيل طبعا”، وفى نهاية الحورا قام إمام بتوجيه نداءً عاجل إلى وزارة القوى العاملة، إلى البحث عن سوق عمل جديدة فى بلدان الأخري الإفريقية، وقد أشار الإمام أن القرار الصادر من المملكة العربية السعودية ليس خاص بالمصريين فقط إنما هو شامل جميع الصيادلة غير السعوديين.