بالفيديو: السيسي يتمالك دموعه “نفسي أعمل كل حاجة حلوة عشان المصريين”

فى اطار متابعات الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، لكل ما هو جديد فى محافظات مصر ، شارك الرئيس المصري اليوم السبت فى افتتاح التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات، والتى توجد فى منطقة “أبو الريش” بمحافظة الجيزة، وقد حضر الإفتتاح اليوم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل”، و وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول “صدقى صبحى”، ومجموعة كبيرة من الوزراء الحاليين فى الحكومة، حيث أشار الرئيس بأن الشعب المصري لهو شعب عظيم قد تحمل الكثير من الأمور الصعبة وتحداها بمنتهى الجسارة، حيث هذا يرجع إلى أصله الكريم ، ولهذا كله يتوجب علينا العمل والكد وبذل كل ما هو ممكن من أجل هذا الشعب.

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سبب دموع السيسي اليوم:

فى خلال زيارة الرئيس السيسي اليوم للإفتتاح الجديد لشركة النصر للكيماويات، قام أحد العمال الحاضرين بالهتاف فى حب السيسي جعل الرئيس يتمالك دموعه الغالية بصعوبة، وحدث ذلك فى خلال كلمة الرئيس السيسي التى ألقاها بمناسبة الإفتتاح ، حيث صرخ العامل قائلاً: “بنحبك يا سيسي، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.

رد الرئيس السيسي على هتاف العاملين:

جاء رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هتاف أحد العاملين بالمصنع قائلاً: “أنا نفسي أعمل كل حاجة حلوة للمصريين، بس احنا ممكن نقدر نعمل كل حاجة مع بعض، لأن دي بلدنا كلنا، وعيب علينا إننا منبقاش عند مستوى وأمال المصريين”.