النجم الاثيوبي في صفوف النادي الأهلي

تعاقد النادي الأهلي المصري مع لاعب بتروجيت الاثيوبي الجنسية شيمليس بيكيلي حيث سينتقل رسميا إلى النادي خلال فترة الانتقالا الشتوية في شهر يناير.وذكر مصدر مسؤل داخل النادي أن الإدارة قد حصلت علي توقيع اللاعب شيمليس بيكيلي لمدة خمسة مواسم ,وذلك عقب مفاوضات مكثفة دارت بين الناديين خلال الأيام الماضية.

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وقال المصدر أنه من المتوقع ان يعلن النادي الاهلي رسميا عن الصفقة خلال أيام ,وأن الهدف من التعاقد مع اللاعب هو تدعيم هجوم الأهلي بعد رحيل جون أنطوي عن صفوف النادي خلال الانتقالات.كما أضاف المصدر ان التعاقد مع اللاعب تم بناء على طلب من الجهاز الفني بالحصول على مهاجم أغريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية.