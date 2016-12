أفضل 10 أغاني الكريسماس بصوت أشهر المطربين merry christmas

مع أقتراب أعياد الميلاد “الكريسماس” يجب أن نتذكر الكثير من الأغانى التى تعودنا على سماعها فى هذه المناسبات منذ طفولتنا وبالرغم من مرور الكثير من السنوات على هذه الأغانى الا وأنها مازالت تؤثر بنا, فمعظم هذه الأغانى تخطى عمرها المائة عام , الا وأنها لها مكانتها الخاصة بقلوبنا وسوف ننشر لكم أفضل أغانى الكريسماس التى يجب أن تستمع اليها خصيثا لو لم تستمع لها من قبل , فقد حان الوقت لكى تستمع بهذه الاغانى الجميلة .تأتى فى صدارة هذه الاغانى أغنية Jingle Bells, وتعد من اشهر أغانى الكريسماس وأقدمهم على الأطلاق وكتبها جيمس لورد بيربونت بعام 1857

ثانى أغنية وهي اغنية Christmas Time is Here , وتمت كتابة هذه الأغنية وتاديتها من قبل جرالدى ولى مندلسون , بعام 1965 , وقد أدها فى برنامج تلفزيونى مشهور فى وقتها كان يسمى Charlie Brown Christmas

أغنية Santa Claus Is Coming To Town , وقد تمت كتابتها عن طريق جون فريديريك وهافن جليسبى , وقد ازيعت لأول مرة على الراديو بعام 1934 , وقد غنى هذه الأغنية عدد كابير من المشاهير وقتها ومنهم فرانك سيناترا وسبرنجستين .

أغنية,: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow, وقد كتبها الشاعر سامى كاهن ولحنها جول ستاين وقد أدى هذه الأغنية دين مارتن فى يوليو عام 1945.

اغنية All I Want for Christmas is You , الأغنية الشهيرة التى تعتبر من أشهر أغانى الكريسماس , واحدثها وكتبتها ماريا كارى وهي التى غنتها ايضا بنوفمبر عام 1994 , ود نالت هذه الأغنية اعجاب الكثير من جمهور ماريا كاري وحققت نجاحا باهرا فى وقتها .

الأغنية الشهيرة التى غناها الكثير من الفنانين ومنهم فرانك سيناترا , وهى أغنية , Have Yourself a Merry Little Christmas, وصدرت بعام 1944 وكتبها الكاتب مارتن ورالف بلان , والجدير بالذكر أن فرانك سيناترا غير بكلمات الأغنية حينما قام بغنائها .

أغنية Fairytale Of New York, التى صدرت بعام 1987 وغنتها فرقة بوجيس وكيرستى ماكول , وكتبها جيم فاينر .

أغنية Santa Baby , وتعد من الأغانى القديمة جدا , بحيث انه تم طرحها بعام 1953, وقامت بغنائها إيرثاكيت , وكتبها جافيتس وفيليب سبرنجير , وغناها كثيرا من المشاهير , واستغل المتقدمين لمسابقات الغناء هذه الأغنية لتأديتها أمام لجنة التحكيم بهذه المسابقات .

أغنية It’s the Most Wonderful Time of the Year التى كتبها إدوارد بولا وجورج وايل , وقام بغنائها أندى ويليامز بعام 1963 بإحتفالات الكريسماس