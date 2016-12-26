عمرو أديب: “مصر لا تملك قرارها لأننا عايشين على المنح من 40 سنه وعبد الناصر كان بيشتم الدول وبيراضيهم في سفاراتهم”

أثارت تصريحات الإعلامي الشهير “عمرو أديب”، فى برنامجه التليفزيوني “كل يوم”، جدلاً كبيراً في أوساط الشارع المصري، بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، حيث ورد فى تصريحات عمرو أديب الأخيرة أن دولتنا مصر هى دولة لا تمتلك زمام أمرها حيث أشار إلى أن قرار مصر ليس بيدها وحدها، بررد أديب سبب هذا القول قائلاً أن مصر لا تملك طعامها منذ عقد من السنوات كما أنها لا تملك قوت يومها ايضًا، كما أنها كل الدول تملك لها ذلة ، وبناءًا على ذلك فإن دولة كمصر لا تستطيع أن تتخذ قرار خاص بها إلا في حدود إمكانيتها المتاحة فى ذلك الوقت.

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تصريحات عمرو أديب التليفزيونية:

ورد فى تصريحات الإعلامي عمرو أديب التليفزيونية، قائلاً: “الشعب المصري أجمع اتبهدل كتير.. ومش هيقدر يتحمل.. مصر تعيش علي المعونات منذ 40 عاما منذ عهد عبدالناصر ..أنا اعرف من مصادر مقربة من نظام الرئيس عبد الناصر كانوا بيراضوا السفارات الأجنبية لما كان الرئيس جمال يشتم في الدول الأجنبية وكان مبررهم أن الرئيس بيفضفض مع شعب”.

واستكمل الإعلامي عمرو أديب تصريحاته مشيرًا إلى أن الشعب المصري فى الفترة الحالية ليس لديه قدره مالية ولا حتى قدرة للتحمل مع الرئيس السيسي كل هذه القرارات الجديدة، بالغضافة إلى أن السيسيى لديه أحد انواع الهيستريا، حيث قال: “الشعب المصري أصلا ملتهب بس السؤال هل الشعب يقدر يستحمل لو الرئيس قالهم مفيش دعم”.