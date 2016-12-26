بالفيديو: مستثمر سعودي يصربح بأن موارد مصر تفوق خيال ساكنيها ويوجه مناشدة عاجلة للحكومة المصريين

فى سياق اختلاف الكثيرين حول موارد مصر الحالية، واتفاق البعض على أن مصر لديها العديد من الموارد الهامة الغير مستغلة، جاءت تصريحات أحد المستثمرين السعوديين، والذى يدعي “فهد المديفر”، حيث يشغل هذا المستثمر السعودي منصب عضو المجلس السعودي البريطاني، قائلاً فى تصريحه التليفزيوني الغاضب بسبب المعاملة السيئة التى قد تلاقها داخل مصر مع الإعلامي الشهير “ممتاز القط”، على برنامجه الاسبوعي “حصرياً مع ممتاز”، قائلاً: “إن مصر فيها من يقابل المستثمرين بوجه متجهم، ويتصور أن المستثمر القادم، أتى لانتزاع خيراتها، لا أن يشاركهم النجاح”، على حسب تصريحه الإعلامي.

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تصريحات المستثمر السعودي:

جاءت فى تصريحات المستثمر السعودي الإعلامية، و عضو المجلس السعودي البريطاني، “المديفر”، عبر قناة “العاصمة”، وذلك تحديدًا فى مساء أمس الأحد، مؤكدة على قوة موارد جمهورية مصر العربية، حيث وضح بأن مصر تمتلك الكثير من الموارد المتنوعة بالإضافة إلى أن فيها خيرات ما يفوق خيال ساكنيها، وكان دليل المستثمر السعودي بقصة سيدنا “يوسف” عليه السلام، فى قوله تعالى: “اجعلني على خزائن الأرض.. ولم يقل اجعلني على خزائن مصر”.

مناشدة المديفر للمسؤلين المصريين:

فى اطار حوار المستثمر التليفزيوني السعودي فيما يخص مصر واقتصادها ومواردها أطلق مناشدة خص بها السادة المسؤلين المصريين، بالقيام باحد الخطوات الهامة والضرورية والتى يعتقد أنها سوف تفيد الإقتصاد المصري فى الفترة الحالية، حيث اقترح العمل بنظام الشباك الواحد للمستثمرين، كما أضاف المستثمر السعودي أن دولة مصر تحتاج فى الفترة الحالية الصعبة إلى جهد وسواعد أبنائها وليس تحتاج قيادتها فقط.