بالصور: حقيقة انتشار الدبابات في شوارع شرم الشيخ والمسؤولين لا داعي للقلق

انتشرت فى شوارع محافظة شرم الشيخ عدد من الدبابات مما أثار فزع المواطنين بالمحافظة والمارين وخاصة أنها منتشر فى الشوارع العامة بشكل كبير وجميع العاملين في مجال السياحة، لما تعد لمحافظة شرم الشيخ أهمية كبري ، مما اثار الجدل حول سبب وجودها وكثرة التأويلات والتحليلات حول تلك الاسباب المبهمة، حيث قد زاد عدد تلك الدبابات فى كل من خليج نعمة ومنطقة “الباركينج”.

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تصريحات محافظة شرم الشيخ:

مع بداية طرح التساؤلات من قبل مواطنين محافظة شرم الشيخ، سارع مسؤلين المحافظة بالتصريح حول أسباب تواجد تلك الدبابات فى شوارع المحافظة وفى خليج نعمة والباركينج قبل تعدد التأويلات وكثرة التفسيرات من قبل المواطنين والسائحين ، حيث ورد على الصفحة الرسمية الخاصة بمحافظة شرم الشيخ أن سبب وجود تلك الدبابات فى ذلك التةقيت داخل شوارع المحافظة بناءًا على رغبة الكويت، حيث هذه الدبابات هي التي قد قامت مصر بها بالمشاركة في حرب تحرير الكويت الماضية، وجاءت بها الكويت حاليًا إلى مصر من أجل عرضها بمعرض “مصر السلام- كويت المحبة”، والذى يتم عرضه في يوم 28 و29 و30 من شهر ديسمبر ، وقد توجه العميد “عماد فكرى عبدالله”، رئيس قطاع خليج نعمة، برسالة مطمئنة للمواطنين داحل المحافظة، حيث طلب منهم عدم القلق.

تصريحات غرفة عمليات جنوب سيناء:

فى اطار محاولة القيادة لبث روح الطمانينة فى قلوب مواطنين محافظة شرم الشيخ بعد حالة الذعر التى أنتابتهم جراء انتشار الدبابات فى الشوارع، قام رئيس غرفة عمليات جنوب سيناء، اللواء “عصام خضر”، أن دولة الكويت الشقيقة قد قامت بطلب عمل معرض خاص بها وتحديدًا لجميع المعدات المصرية التى قامت بالمشاركة معها فى حربها الماضية من أجل تحرير دولة الكويت، وقد صرح سيادة اللواء أن هذا المعرض سوف يقوم بحضوره عدد كبير من الشخصيات.