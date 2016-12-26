حالة الطقس اليوم الاثنين 26_12_2016 وتصريحات خبراء الأرصاد الجوية

استمرارًا لموجة الطقس السيئة فى مصر، تم الإعلان عن حالة الطقس المتوقعة من قبل خبراء الارصاد الجوية اليوم الإثنين 26_12_2016، حيث صرح خبراء الارصاد أن تشتمر موجة الطقس البارد على جميع أنحاء البلاد كما يتوقعون مزيد من الإنخفاض ف درجات الحرارة فى محافظات مصر، وجدير بالذكر ان حالة تساقط الأمطار قد وصلت ذروتها فى الأيام القليلة الماضية، وخاصة على السواحل الشمالية للبلاد، وقد الأرصاد أن تلك الأمطار سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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تصريحات خبراء الأرصاد عن طقس اليوم:

جاء فى تصريحات خبراء الأرصاد فى مصر، أن حالة الطقس اليوم سوف يغلب عليها البرودة حيث تنخفض درجات الحراراة فى جميع محافظات مصر بالإضافة إلى اعتبار يوم الإثنين هو يوم الذروة لتساقط الأمطار، حيث يتوقع الارصاد زيادة حدة الامطار الحالية على المحافظات الشمالية ، كما اكدوا أن هذه الموجة سوف تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وقد تم الإعلان أن حالة الجو ليلاً سوف تكون شديدة البرودة، كما أن حالة الطقس الحالية سوف تؤدي إلى ارتفاع فى منسوب طول الأمواج وخاصة فى المناطق الساحلية من البلاد مثل البحر الأحمر والأبيض، مما يؤثر على حركة الملاحة ويعيق حركة السفن .

درجات الحرارة في مصر اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 16

الإسكندرية 10 17

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مطروح 8 15

بورسعيد 9 18

دمياط 9 17

بلطيم 10 17

الإسماعيلية 7 17

السويس 7 17

العريش 8 17

نخل 3 14

طابا 5 15

الطور 12 19

مرسى علم 13 19

الغردقة 12 20

شرم الشيخ 13 21

رفح 6 17

كاترين صفر 14

سيوة 6 18

المنيا 5 16

الفيوم 6 16

رأس سدر 11 17

أبوسمبل 9 20

وسط الدلتا 9 16

أسيوط 4 16

سوهاج 5 17

الأقصر 9 18

أسوان 9 20

شلاتين 18 22

حلايب 17 20

الوادى الجديد 8 18

قنا 10 18

نويبع 11 20

السلوم 9 16.