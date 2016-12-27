انتشال 12 جثة لضحايا كارثة الطائرة الروسية “تو-154”

أكدت وزارة الدفاع الروسية عن أنتشال اثنى عشر جثة وعدد 156 من أشلاء ضحاية الطائرة المنكوبة التى سقطت بقاع البحر الأسود جنوب روسيا , وصرح مصدر أمنى أنه تم العثور على جثث الضحايا وكانوا يرتدون سترات النجاة مما يؤكد أن طاقم الطائرة كان على علم بحدوث أمر طارىء , وسوف تنقل جثث الضحايا الى موسكو لإجراء الفحص الجينى عليها لكى يتم التعرف عليهم , وقد تمكن الغواصون من انتشال جثة قائد الطائرة :رومان فولكوف , وقد تم الكشف عن الجثة بعد أن تم رفع بعض أجزاء الطائرة من قاع البحر وتم التعرف عليه , بالعلامات الموجودة على بدلته التى كان يرتديها وتم أيضا نشل جثة مساعدية وجثة أوكسانا بدرالدينوفا رئيس قسم الثقافة بوزارة الدفاع الروسية .

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وتمكنت فرق البحث من العثور على اجزاء من ذيل الطائرة الجزء الذى يحتوى على الصناديق السوداء الخاصة بالطائرة وتم العثور على قطح من المحرك واجزاء كبيرة من هيكل الطائرة بالقرب من لاسواحل الروسية وعلى بعد 1 كيلو متر من موقع تحطم الطائرة على حسب ماحددته الأجهز المستخدمه للبحث عن بقايا الطائرة المتحطمة بقاع البحر , وتستمر عمليات البحث لأنتشال باقى جثث الضحايا ونقلها الى موسكو لعمل التحاليل الجينية والتعرف على الجثث. وصرحت مصادر بأنه سوف يتم صرف تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة وتقديم يد العون لأهاليهم

قبطان الطائرة المنكوبة أنقذ عام 2011 طائرة أخرى من التحطم

من عجائب القدر أن القبطان الذى شارك بإنقاذ طائرة بعام 2011 وتحقيق انجاز كبير للطيران الروسى الا انه وقع ضحية من ضحايا تحطم الطائرة المنكوبة , وقد ذكر موقع فوروم أفيا , الموقع المتخصص فى شؤون الطيران أن المقدم ألكسندر قائد الطائرة المنكوبة التى سقطت فى مياه البحر الأسود الأسبوع الماضى , بأن مهارته أدهشت العالم بعام 2011 حيث أنقذ طائرة من التحطم , بالهبوط المثالى بالطائرة , بعد أن كانت الطائرة قاب قوسين أو أدنى من السقوط والخروج عن السيطرة الناتجة عن عطل بالنظام الفنى بالطائرة أفقد الطيار التحكم بالطائرة ولكن بمهارات المقدم الكسندر أنقذ الطائرة من التحطم واليوم وقع ضحية جراء تحطم الطائرة وسقوطها بقاع البحر الأسود .