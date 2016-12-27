أمانى الخياط: من “مفيش حاجه اسمها بسطاء” إلى “الغلاء اختبار من ربنا”

يعتبر المشاهدين بعض الإعلاميين مثيري للجدل لما يتناوله من تصريحات شاذة وقوية وقد تكون غير منطقية فى بعض الأوقات، ومن ضمن قائمة هؤلاء الإعلاميين، المذيعة “أماني الخياط”، على برنامجها “أنا مصر”، حيث تعد هي أحد المذيعات المشهورين على الساحة الإعلامية بتصريحاتها القوية التي تثير غالبًا غضب السادة المشاهدين والسادة المتابعين لبرنامجها الخاص، حيث قيل أن أماني الخياط قد اختلقت بعض التصريحات التى اثارت بها ضجة كبيرة فى الفترة الماضية ، وقد دكلت أمانى العديد من المعارك الإعلامية بسبب تلك التصريحات الذاذة أمام الكثير من الأشخاص المعروفة.

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أخر تصريحات أمانى الخياط:

واستمرارًا لمسلسل تصريحات أمانى الخياط الغريبة، جاءت أخر تصريحاتها المثيرة للجدل على برنامج انا مصر قائلة :