المتهم في أكبر قضية رشوة يصرح “مش هروح فيها لوحدي” ويكشف عن تورط قضاه ورجال أعمال ونواب بالبرلمان

تعد قضية “أحمد جمال الدين اللبان”، والذى كان يعمل مسؤول قسم المشتريات في مجلس الدولة، من اشهر القضايا التى شغلت الساحة الإعلامية فى الفترة الأخيرة بعد ما تم القبض عليه متلبسًا بالرشوة بمبلغ مالي كبير أثناء تأدية وظيفته، والتى وردت الأنباء فيما بعد بأن المبلغ كان حوالي 4 مليون دولار أمريكي، وبعد أن تم احراز المبلغ المذكور واتباع باقى الإجراءات القانونية الأخري والتى جاء من ضمنها تفتيش بيت المتهم تم العثور على كنز “على بابا”، كما أشتهر ولقب على مواقع التواصل الإجتماعي ، ليجد المسؤلين عن عملية التفتيش احد الغرف الموجودة فى المنزل الخاص بالمتهم تم تصميم خزنة بها بمساحة متر فى مترين ، وبعد فتحها وجد بها كمية كبيرة من الأموال السائلة بالعملات العربية والأجنبية بالإضافة إلى بعض من المشغولات الذهبية الأخري.

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تصريحات المتهم بأكبر قضية رشوة:

فى اطار التحقيقات المستمرة التى تجريها النيابة العامة مع المتهم فى أكبر قضية رشوة حتى الآن فى مصر المدعو “اللبان”، جاءت بعد التصريحات الخارجة منه والتى تخفى تهديد صريح لبعض الأشخاص الذين قال أنهم شاركوه ، حيث جاء فى تحقيق النيابة أن اللبان قال: “مش هروح فيها لوحدي”، لتتوالي المفاجأت بعد ذلك ويقوم المتهم برفع الستار عن بعض شركائه ، حيث تم التصريح بأن له شركاء كثر من رجال أعمال وقضاه وايضًا نواب فى مجلس الشعب، وقد تم بالفعل القبض على ثلاثة من الشركاء الذى قام اللبان بالإدلاء عنهم ، حيث كان 2منهم 2 موظفين داخل المجلس بالإضافة إلى سيدة ثالثة تعمل خارج المجلس.

محتويات خزنة على بابا:

احتوت خزنت اللبان التى تم اكتشافها داخل منزله والتى قد اشتهرت بخزنة على بابا على مبلغ مالى مقدر ب 24 مليون جنيه، و مبلغ 4 مليون دولار، و مبلغ 2 مليون يورو، وحوالى مليون ريال سعودي، وعقود 12 سيارة فارهة وكمية من المشغولات واسبائك الذهبية.