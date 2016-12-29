حقيقة استقالة محافظ البنك البنك المركزي طارق عامر من منصبه الحالي

وردت بعض الانباء مؤخرًا عن استقالة رئيس البنك المركزي المصري ، “طارق عامر”، من منصبه، ولكن تم نفي هذه الانباء على عجالة، حيث أذاعة وكالة أنباء الشرق الأوسط، أحد التصريحات التى نسبتها إلى أحد مسؤولي البنك المركزي، والتى ورد فيها نفى لخبر استقالة محافظ البنك المركزي ، وتكذيب كل ما تردد من أخبار وأراء حول إقالة محافظ البنك المركزي أو استقالته من منصبه ، كما اكد المصدر المسؤل أن محافظ البنك المركزي مازال حتى الآن يعمل فى منصبه و يباشر عمله الحالي بالبنك المركزي بصورة طبيعية ، و أن كل ما تداول من تصريحات أو أنباء بخصوص استقالة محافظ البنك المركزي ليس له أساس من الصحة ، وجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، تولى منصبة الوظيفي الحالي داخل البنك المركزي في شهرأكتوبر من العام الماضي ، حيث تولاه بعد رحيل المحافظ الأسبق “هشام رمزي” .

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نشاطات طارق عامر الاخيرة:

قام محافظ البنك المركزي ، طارق عامر، مؤخرًا بلقاء وفد خاص من أعضاء اتحاد الصناعات وعدد من المستثمرين بمصر من أجل مناقشة الاقتراحات اللازمة والمطروحة على الساحة الإقتصادية فى الفترة الحالية من قبل اتحاد الصناعات والغرف التجارية، حيث ناقش فى الإجتماع المنعقد الديون الخاصة بالشركات والتى تم الإتفاق على أنها ستكون بالعملة الأجنبية ، وقد أصدر رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قرار بشأن إعادة هيكلة اللجنة الاقتصادية الوزارية ، حيث جاءت باللجنة الجديدة برئاسة وعضوية محافظ البنك المركزي الحالى، كما تضم كلاً من عدد من رجال الأعمال ووزير التخطيط والاستثمار ووزير المالية و الصناعة والتعاون الدولي و التجارة ، وذلك من أجل أن تقوم تلك اللجنة الجديدة بوضع السياسات الاقتصادية للفترة القادمة .