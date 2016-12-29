نقابة الأطباء: السجن عامين عقوبة إطلاق لقب “دكتور” على خريجي الصيدلة والعلاج الطبيعي

فى اطار حرص نقابة الاطباء على مصلحة المريض بكافة الصور، جاءت تصريحات عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور “خالد سمير”، موضحة بإن القانون المصري يوجد به مادة تقتضي بفرض عقوبة صارمة لمن يطلق على نفسه لقب “دكتور” ولم يحصل على الدكتوراة من كلية الطب والدكتوراه منها، حيث يتم سجنه لمدة عامين ، وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحه الأخير أنه من ينطبق عليهم العقوبة ايضًا خريجي كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي الذين يطلقون على أنفسهم كلمة دكتور، حيث يتم كتابة كلمة “الدكتور فلان” على يافطة بعض الصيدليات الموجودة في الشوارع العامة أو يقال كلمة دكتور على خريجي كليات الصيدلة أو خريجي كليات العلاج الطبيعي.

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تصريحات نقيب الاطباء:

جاءت تصريحات نقيب الاطباء فى مداخلة هاتفية له مع برنامج ” بنحبك يا مصر”، والذي يذاع على شاشة قناة “إل تي سي” الفضائية، أنه الغرض من هذا القرار ليس إهانة أي شخص ولكنه فى المقام الاول هو مصلحة المريض الذى تسعى النقابة إليها ، حيث السماح بأن يقال لخريجي تلك الكليات فى السابق كان من باب عدم وجود رقابة كافية وحقيقية بالإضافة إلى رغبة بعض أعضاء النقابة في السابق بإثبات أنه ليس هناك فارق بين الحاصلين على شهادة الدكتوراة وغير الحاصلين علي تلك الشهادة ، وهذا بالطبع لا يكون فى مصلحة المريض.