الموافقة علي اتفاقية تعيين الحدود و الخاصة بجزيرتي “تيران و صنافير”

قام مجلس الوزراء خلال المجلس الذي قد قام بعقدة خلال يوم الخميس الماضي ، بالموافقة علي الاتفاقية و التي قد تم توقيعها بشأن الحدود البحرية التي سيتم تعيينها و قد حدث ذلك في يوم 18 ابريل خلال عام 2016 ، حيث سيتم تعيين الحدود البحرية و التي ستفصل بين كلا من المملكة العربية السعودية و كذلك جمهورية مصر العربية ، هذا حيث تم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع الذي قد تم عقده في يوم الخميس و من ثم تم نقلها الي المجلس الخاص بالنواب ، حيث انها بذلك تتبع الاجراءات الدستورية الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالات .

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هذا حيث قام عدد من نواب ائتلاف الأغلبية بالمطالبه خلال الفترة الماضية بضرورة الاسراع في تقديم تلك الاتفاقية الي المجلس الخاص بالنواب ، حيث تم توقيع تلك الاتفاقية من أجل القيام بتعيين الحدود البحرية و التي تفصل بين الدولتين “المملكة العربية السعودية ، و كذلك جمهورية مصر العربية ” ، و أن تلك الحدود و التي سيتم تعيينها بين الدولتين لها علاقة بقضية الجزيرتين تيران و صنافير ، و قيل بهذا الشأن بأن البرلمان يمتلك كل الحق في العمل علي المطالبة من الحكومة بضرورة القيام بتقديم الأدلة و كذلك الوثائق التي لها علاقة بهذا الشأن ، هذا حيث يجب أن تكون تلك الأوراق و الوثائق والتي سيتم تقديمها تقوم باثبات أن الجزيرتين سعوديتين و من ثم فان البرلمان سيقوم خلال الفترة القادمة و بناء علي الوثائق التي سيتم تقديمها باتخاذ القرار السليم .

هذا و قد قام النائب ” صلاح حسب الله” فيما يتعلق بذلك الأمر و هو يشغل منصب الرئيس الخاص بالهيئة البرلمانية ، بالمطالبة خلال الفترة الأخيرة بضرورة القيام باحالة تلك الاتفاقية و الخاصة بالقيام بتعيين حدود بين كلا الدولتين ” المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية” الي البرلمان ، حيث تعرف تلك الاتفاقية عالميا بأنها اتفاقية تيران و صنافير ، حيث قام خلال الفترة الأخيرة بالاسراع بالقيام بتحويل تلك الاتفاقية الي مجلس النواب من أجل النظر في الاجراءات التي تتعلق بتلك الاجراءات و كذلك سرعه اتخاذ القرار السليم و الواجب تنفيذه بشأن تلك الاتفاقية .