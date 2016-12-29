تعرف علي مصير العروس المسنه التي تجولت في شوارع الاسكندرية بفستان الزفاف

سيدة مصرية يتجاوز عمرها ال61 عام ، تعيش في محافظة الاسكندرية ، انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و قد أحدثت ضجه كبيرة جدا علي جميع المواقع و خاصة الفيس بوك ، فقد انتشر عدد من الصور لتلك السيدة و هي ترتدي فستان زفاف أبيض و قد خرجت تتجول في شوارع الاسكندرية ليلا ، هذا حيث قالت السيدة بأنها تقوم بتحقيق حلم حياتها و التي طالما ودت القيام بتحقيقة و الذي يمثل حلم أي فتاه ، ألا وهو ارتداء الفستان الأبيض .

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هذا و بعد أن قام عدد من النشاط علي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر عدد من الصور لتلك السيدة و هي تقوم بالتجول خلال شوارع الاسكندرية و يتجول وراءها عدد من الناس ممن شاهدوها أثناء سيرها في الشوارع ، فقد قام عدد من رجال الشرطة في قسم شرطة الجمرك ، بمداهمة المنزل الخاص بتلك السيدة المسنه و التي قامت بارتداء فستان زفاف أبيض و التجول في الشارع ليلا و قامت بجمع عدد من الناس حولها ، و قاموا بالقاء القبض علي تلك السيدة .

هذا و بعد أن قامت الشرطة باجراء مجموعة من التحريات حول تلك السيدة و التي يتجاوز عمرها ال61 عام ، وجدوا بأنها تعاني من حالة نفسية حاده تمر بتلك الأزمة بعد أن توفي كل من أبوها و كذلك والدتها و أيضا شقيقها ن هذا كما قالت التحريات أيضا بأن تلك السيدة لم تتزوج حتي الأن و قد تجاوز عمرها ال61 عام ، هذا كما قال عدد من الجيران بأن تلك السيدة تقوم كل يوم بالخروج خلال الصباح و انها لا تعود للبيت الا في المساء .

و قد قامت الشرطة بعد القيام باجراء تلك التحريات بتسليم تلك المسنه الي اهلها و التي تتمثل في ابن أخيها و الذي قد قام بكتابه تعهد علي نفسة بالتأكيد علي عدم تكرار تلك الحادثة مرة أخري و أن تلك الواقعه لن تكرر مرة أخري ، هذا كما قام الشاب بالقيام بتسليم تلك المسنه الي احدي دور الرعاية و التي تقوم علي رعاية المسنيين و التي تقع في منطة الرأس السوداء ، حتي تتلقي الرعاية المناسبة هي و من هم في نفس حالة تلك السيدة .