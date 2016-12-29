قرارات عاجلة يتخذها السيسي خلال الاجتماع الذي قام به مع رئيس الوزراء

قام الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي” اليوم بعقد اجتماع و كان ذلك الاجتماع يضم الرئيس الخاص بمجلس الوزراء و هو المهندس” شريف اسماعيل” حيث كان الاجتماع الذي قام السيسي بعقده يدور حول القيام علي مناقشة عدد من النتائج و التي قد جاءت بعد مجموعة من اللقاءات التي قد تم عقدها خلال الفترة الماضية ، و كانت تلك اللقاءات يتم عقدها عن طريق عدد من المسؤولين في مجال الصناعات الدوائية ن هذا بالاضافة الي القطاع الصحي و الذي يشمل كل من القطاع التابع للحكومة المصرية و كذلك القطاع الخاص ، حيث كان الهدف من تلك اللقاءات هو العمل علي توفير الأدوية و كذلك المستلزمات الطبية و التي تحتاج اليها المستشفيات المصرية .

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هذا و قد صرح السفير “علاء يوسف ” و هو المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية ، بأن الخطوات التي قد تضمنها الاجتماع الذي قام به رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي ” خلال أحداث اليوم من أجل مناقشة النتائج التي قد وصلت اليها اللقاءات ن حيث تضمن الاجتماع مجموعة من القرارات و التي قد تم الاتفاق عليها و من ثم فانه سيتمم القيام بتنفيذها خلال الفترة القادمة و كانت تلك القرارات تشمل الأتي ، أن يكون لدي الحكومة الأولوية فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بتحديد أنواع الأدوية و التي يحتاجها السوق المصري و كذلك الأسعار الخاصة بها ، علي أن تكون الأسعار التي سيتم تحديدها مناسبة للمواطن المصري وفي مقدوره القيام بشرائها ، العمل علي ضمان توفير السلع الغذائية في السوق المصرية خلال الفترة القادمة و أن تكون الأسعار الخاصة بها مناسبة للمواطنين ، و ذلك من خلال القيام بتوفير تلك الاحتياطي النقدي الخاص بتلك السلع و التي تشمل ال6 أشهر القادمة .

هذا و قد شملت القرارات أيضا و التي قد تم اتخاذها من خلال هذا الاجتماع و الذي قد تم عقده خلال الفترة الماضية من أجل مناقشة القرارات التي قد أسفرت عنها اللقاءات خلال الفترة الماضية ، ضرورة الحفاظ علي الرقابه الخاصة بالأسواق المصرية خلال الفترة القادمة و ذلك من خلال التأكيد علي الحكومة المصرية ضرورة قيامها بمواصلة الحملات الخاصة بالتفتيش علي جميع المنافذ الخاصة بالبيع في الأسواق المصرية .، هذا بالاضافة الي التشديد في حالة من ثبت في حقة التلاعب بالأسعار أو القيام باستغلال المواطنين .