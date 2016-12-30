وزارة التموين والقوات المسلحة يستعدان للإعلان عن مفاجأة سارة للمواطنين خلال أيام

بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، “عبدالفتاح السيسى”، وفى اطار سعي الحكومة لحل مشكلة المواطنين من غلاء الأسعار بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، أعلنت مصادر من داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن هناك تعاون يجري تقوم به وزارة التموين مع القوات المسلحة سوف يثمر عنه مفاجأة سارة لجميع المواطنين والمصريين على الأراضي المصرية، حيث تسعي الوزارة مع القوات المسلحة إلى منح تخفيضات كبيرة على أغلب السلع الغذائية الأساسية ، وقد ورد أن هذه التخفيضات قد تصل إلى 30% عن أسعار تلك السلع الأساسية فى السوق الحالية .

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مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء:

جاءت تصريحات مسؤلة من داخل الوزارة بأن هناك ترتيبات تجري برئاسة اللواء “محمد على مصيلحى”، وزير التموين ، من أجل الإعلان رسميًا عن التخفيضات التى سوف تجري عى السلع الاساسية ، وذلك عن طريق اجراء مؤتمر صحفى، تقرر أن يتم التجهيز له خلال الأيام القادمة، حيث تقرر أن يعقد المؤتمر بمجلس الوزراء أو فى ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما ورد أنه سوف يتم عقده يوم السبت أو يوم الأحد القادمين، وجدير بالذكر أن تلك التخفيضات المعلن عنها سوف تشمل كلاً من الفول، والعدس الأصفر، والدواجن بجميع أنواعها، بالإضافة إلى اللحوم وايضًا الزيوت، وأغلب السلع الاستهلاكية التى يحتاجها المواطنين بوجه عام، كما سيتم العمل على توفير هذه السلع الأساسية بدون جهد او عناء من خلال القطاعين العام والخاص وذلك من خلال كل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى المصرية للجملة والعامة، من خلال منافذ البيع المحددة من جهة الحكومة والمتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع القوات المسلحة بالإضافة إلى السيارات المجهزة.