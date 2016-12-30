بالتفاصيل: زيادة الضريبة على أصحاب المهن الحرة مثل “الداية والراقصة والمهندسين والمحامين والأطباء والمحاسبين وغيرهم”

بعد انعقاد جلستين داخل مجلس النواب بحضور مندوبين من الحكومة بالإضافة إلى حضور النصاب اللازم من أعضاء مجلس النواب للجلستين برئاسة الدكتور “علي عبد العال”، فى نهاية شهر أغسطس الماضي ، تم الموافقة على العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تم بالفعل تطبيقه رسميًا فى بداية شهر أكتوبر المنصرم، والذى جاء بمقتضاه أن يتم فرض ضريبة بنسبة 13% بدلا من قيمتها السابقة 14%، على أن يتم إعادتها إلى 14% مع بدية العام الجديد 2017.

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الوظائف التى يطبق عليها الضريبة:

بعض التصريحات الصحفية التى نسبة إلى السيد مأمور ضرائب ، المختص بالمهن الحرة المركزية بمحافظة القاهرة ، “أشرف أحمد”، قال فيها أنه تقرر أن يتم تطبيق ضريبة جديدة ايضًا تقدر بـ 10% على كل المهن الحرة ، وقد ورد فى تصريحه أن هذه المهن مثل “الداية، الراقصات، المأذون، المهندسين، الأطباء، الفنانين، المحاسبين، المحامين، مستخلصين الجمارك، المرشدين السياحيين”، بالإضافة إلى جميع المهن الحرة التي لا تخضع لضريبة الدخل، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى جمع حوالي 500 مليون جنيه من خلال الضريبة المقررة على أصحاب المهن الحرة، وذلك فى عام 2017، وقد جاء فى تصريحاته تحذير شديد اللهجة لأصحاب المهن الحرة من تكاسلهم عن فتح ملفات ضريبية لأعمالهم.