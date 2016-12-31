أمين نقابة الصيادلة: وزير الصحة يقود مجزرة مع شركات الأدية ورجال الأعمال ضد المريض المصري

بعد الإعلان الرسمي الصادر من وزير الصحة بشأن قراره الإخير برفع أسعار الدواء فى مصر بجميع الصيدليات والمستشفيات الحكومية ، بناءًا على رغبة الشركات المصنعة للأدوية وأن الأسعار القديمة قد حققت لها خسائر كبيرة فى ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الرسمية الاخري والتى بموجبها اثرت على سعر تكلفة الدواء الحالية ، وأن عملية الزيادة المقررة عى اسعار الدواء المصري سوف يبدأ تنفيذها فعليا بداية من شهر فبراير القادم ، حيث جاء فى الغعلان الصادر من وزارة الصحة أن النسبة الجديدة المقررة حاليًا على أسعار الادوية فى مصر وصلت إلى 50% وذلك سوف ينطبق على اسعار الأدوية التي يبدأ سعرها فى السوق المصرية من 50 جنيه، أما بالنسبة للادوية التى تبلغ قيمتها حاليًا أأعلى من 100 جنيه مصري ، تقرر أن تكون الزيادة المقررة لها بنسبة 30%، وقد ورد فى الإعلان أن الأدوية الحالية التي يبلغ متوسط سعرها ما بين 50 جنيه مصري إلى 100 جنيه مصري، تقرر أن يتم فرض زيادة عليها بنسبة 40%.

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تصريحات الأمين العام لنقابة الصيدلة:

جاء فى تصريحات السيد أمين عام نقابة الصيادلة، الدكتور “أحمد فاروق”، بخصوص الزيادة المقرر اضافتها بدءًا من شهر يناير القادم لعم 2017، على أسعار الأدوية بالسوق المحلية المصرية هو “مؤامرةمكتملة الأركان على المريض المصري”، حيث جاء فى تصريحه الهاتفى مع الإعلامي الشهير “مجدي طنطاوي”، أن وزير الصحة الحالي يقود مجزرة على المريض، حيث وضح أن أطراف القائمين على تلك المؤامرة بخلاف الوزير هم أصحاب الشركات ومعهم رجال الأعمال وأن من ستؤثر عليه تلك المؤامرة بالسلب هو المريض المصري وحده ، كما جاء فى تصريح أمين عام نقابة الصيادلة أن عملية تحديد الأرباح للشركة المنتجة للأدوية تعد فضيحة كبرى، وأن الشركات التى قامت بالتفاوض مع رئيس الوزراء، بخصوص أسعار الدواء قد حققت فى هذا العام فقط أرباح وصلت إلى 400 مليون جنيه مصري، بينما الشركات التى صرحت بخسارتها قد حصلت على أرباح تعادل 2000%، وأن دواء الفقراء بالذات يجب أن يكون خط أحمر.