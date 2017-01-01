وزارة الكهرباء توزع 13.5 مليون “لمبة الليد” الموفرة بالتقسيط وبدون فوائد

في إطار سعى الحكومة وحثها للمواطنين على الترشيد فى معدل إستهلاكها اليومي ، قامت وزارة الطاقة واستهلاك الكهرباء، بالمساهمة فى تحقيق هذا الهدف من خلال الجانب الذى يخصها فيه، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة مؤخرًا عن بدء طرحها للمبات الليد الموفرة، والتى تصمم خصيصًا من أجل توفير الطاقة الكهربائية ، وجاء فى إعلان وزارة الكهرباء أن الحكومة سوف تقوم بتوزيع اللمبات على السادة المواطنين، وقد جاء فى التقرير الصادر مؤخرًا عن وزارة الكهرباء بأنها قامت بتوزيع حوالي 13.5 مليون لمبة “ليد” والتى تدعي اللمبة الموفرة للطاقة على المصريين ، كما ستعد هذه فرصة ذهبية للتوفير وخاصة لمحدودي الدخل وذلك بعد إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء فى الفترة الأخيرة بعد رفع سعر شريحة الكهرباء.

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طريقة الحصول على اللمبة الموفرة:

ورد عن وزارة الكهرباء أن المواطنين الذين يرغبون فى الحصول على اللمبة الليد الموفرة، يمكنهم زيارة منافذ التوزيع التابعة لشركات الكهرباء والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وقد أضاف تقرير وزارة الكهرباء أنه يمكن لكل مواطن الحصول على عدد معين من اللمبات، حيث توفر وزارة الكهرباء عدد 4 إلى20 لمبة لكل فرد، كما يمكن للمواطنين الحصول على اللمبات الموفرة بالتقسيط ، حيث يتم تقسيطها على الفاتورة الشهرية للكهرباء ، وتكون مدة التقسيط 36 شهرا ، كما أنها سوف تكون بدون فائدة.