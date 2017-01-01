اعلامية شهيرة تؤكد أن المخابرات المصرية كشفت مخطط لهروب مرسي في يناير

اشتهرت الفنانة والإعلامية المصرية “رانيا محمود ياسين”، ابنة الفنان محمود ياسين وزوجة الفنان “محمد رياض”، فى الفترة الاخيرة على التصريحات السياسية الخطيرة التى تنسبها إلى بعض من الجهات الأمنية، حيث جاءت تصريحاتها منذ عدة أيام معلنة عن أسم الشخص الحقيقي الذى تسبب في حادثة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية والتى أحدثت ضجة اعلامية وصحفية كبيرة فى ذلك الوقت، حيث نسبته رانيا محمود ياسين أن المتسبب فى أحداث الكنيسة هو القيادي الحمساوي، “ممتاز دغمش”، وجاء ذلك على حد زعمها وقد صرحت فى هذا الوقت أن اسم منفذ العملية قد جائها عن طريق مصادر أمنية رسمية.

Advertisements

تصريحات رانيا محمود ياسين:

صرحت المذيعة رانيا محمود ياسين مؤخرًا بأن هناك مخطط جديد سوف يتم من اجل إشاعة البلبلة بين المصريين وتهريب محمد مرسي من محبسه، حيث نسبت تلك التصريحات إلى المخابرات المصرية، حيث قالت أن المخابرات قد كشفت عن اجتماع سري قد ضم كلاً من المخابرات التركية والمخابرات البريطانية وجيش الإسلام الفلسطيني والحرس الثوري الايراني بالإضافة إلى تنظيم داعش ، حيث كان هدف هذا الإجتماع هو تهريب محمد مرسي في مطلع شهر يناير ، ومعه خيرت الشاطر على حسب قولها.

تعليق نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي:

أثارت تصريحات المذيعة رانيا محمود ياسين سخرية المدونين والمعلقين على موقع التواصل الإجتماعي بعد إثارتها لخطة تهريب مرسي والشاطر التى تم إكتشافها مؤخرًا، وقد وصف قولها البعض بأنها نفس الألاعيب المعتادة التى يلجأ لها الإعلام وخاصة مع قرب ذكرة ثورة يناير، بينما تسائل البعض عن كيفية جمعها كلاً من تركيا وايران وبريطانيا في نفس المخطط ونفس الجهة.