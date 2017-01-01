ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة الجديد أركان حرب “تامر محمد محمود الرفاعي”

قام الفريق أول “صدقي صبحي”، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتعيين العقيد أركان حرب، “تامر محمد محمود الرفاعي”، متحدثا رسميًا للقوات المسلحة المصرية خلفًا للعميد ” محمد سمير عبد العزيز غنيم “، والذى قد أنتهت خدمته، وقد تقرر ان يتم تنفيذ هذا القرار واعتباره متحث رسمي عسكريًا بداية من مطلع شهر يناير 2017 ميلادية، وجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي الجديد قد حصل على جميع الوظائف الحتمية بسلاح الاستطلاع، ومراقب عسكري بالأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كا استطاع العمل في مجال تحليل المعلومات بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

Advertisements

تصريح الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، القرار الرسمي الصادر بتعيين العقيد أركان حرب ، “تامر الرفاعي”، وكان نصه القرار على الصفحة الرسمية كالتالي:

“في إطار النشرة العسكرية ( يناير 2017 ) للترقي / التجديد لضباط القوات المسلحة .. صدق السيد الفريق أول / “صدقى صبحي” القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تعيين العقيد أ ح / “تامر محمد محمود الرفاعي” متحدث عسكري رسمي للقوات المسلحة اعتبارا من 1 / 1 / 2017 خلفاً للعميد / “محمد سمير عبد العزيز غنيم” الذي انتهت فترة خدمته المقررة في هذه الوظيفة ( من 1 / 7 / 2014 إلى 1 / 1/ 2017 )”.

السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد:

يدعي المتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة المصرية ” تامر محمد محمود الرفاعي”، حيث ولد في 23من شهر يوليو عام 1973م، وتخرج من الكلية الحربية بتاريخ 1 من شهر يوليوعام 1994 ، فى الدفعة الحربية رقم 88 حربية، حيث كان تخصصه من سلاح مخابرات حربية واستطلاع، وقد حصل الاركان حرب على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية ، كما انضم إلى الفرق التعليمية الحتمية بسلاح الاستطلاع، بالإضافة إلى فرقة القفز الأساسية بالمظلات، وتعلم فى فرقة معلمي صاعقة راقية، وفرقة معلمي رماية دبابات.

حصل المتحدث الرسمي الجديد على ماجستير علوم عسكرية من كلية القادة والأركان، كما شارك فى الدورة الدولية المتقدمة لتحليل المعلومات بجنوب أفريقيا، وانضم إلى الفرقة الأساسية لمحللي المعلومات باليونان، وشارك فى دورة التدريب النظري لحلف الناتو بهولندا، وحصل على دورة تحليل المعلومات لمكافحة الإرهاب من القيادة المركزية الأمريكية ، ودورة تأهيل المراقبين العسكريين ، ودبلومة إدارة عامة جامعة حلوان .

Advertisements

الأنواط والميداليات للمتحدث العسكري:

حصل المتحدث العسكري الرسمي الجديد على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، كما استطاع الحصول على ميداليات العيد 25لكلاً من ” انتصارات أكتوبر ، العيد 50 لثورة يوليو ، العيد 25 لتحرير سيناء ، 25 يناير 2011 ، 30 يونيو 2013 ، ميدالية الأمم المتحدة”.