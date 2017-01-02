بالأرقام أسعار السلع التموينية الجديدة ببطاقات التموين فى بداية عام 2017

جاء فى البيان الصادر عن وزارة التموين والتجارة، أنه بداية من يوم الاحد الموافق 1 من شهر يناير للعم الجديد 2017، سوف يتم تثبيت أسعار السلع التموينية في بطاقات التموين الشهرية بجميع المحافظات، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية حول البحث عن كيفية تخفيف العبء عن المصريين ومحدودي الدخل المعنين بهذا القرار على وجه الخصوص ، حيث يستطيع حاليًا الأفراد الموجودين على قوائم البطاقات التموينية بالحصول على المواد الغذائية والإستهلاكية المقررة لهم شهريًأ بأسعار مخفضة ، حيث راعة الوزارة أن تقل الأسعار بداخل بطاقة التموين عن سعر السوق حاليًا من أجل خفض المعانة علي المواطنين، وق وضح البيان الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أن وزير التموين الحالي قد أصدر عدة قرارات جديدة من أجل تحقيق الهدف الاساسى لمصلحة المواطن ووصول المنتجات التموينية لجميع مستحقيها بأسعارها المخفضة، حيث جاء في تعليمات السيد الوزير الصادرة للشركات الموزعة لتلك السله التموينية، أن تستمر في صرف الحصص التموينية المقررة فى بطاقات التموين بشكل يومي .

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أسعار السلع التموينية الجديدة:

وورد فى بيان وزارة التموين أنه سوف تكون أسعار السلع التموينية الجديدة كالأتي:

سعر كيلو السكر التمويني 7 جنيه. سعر كيس المكرونة فى العبوة التى تزن 350 جرام هو 225 قرشا، حيث يقل سعرها فى البطاقة التموينية عن سعر السوق المحلي بمقدار75 قرشا للعبوة. سعر كيلو العدس 20 جنيه ، حيث يقل سعر الكيلو عن سعر السوق الحالي بحوالي 12 جنيه، كما تقرر ان وزن عبوة العدس حاليًا هو 500 جرام. سعر كيلو الفول 7 جنيه، حيث يقل سعر الكيلو فى البطاقة التموينية عن سعر الكيلو فى الأسواق المصرية الحالية بمقدار 8 جنيه ، حيث يتضح أن وزن العبوة بالمنافذ التموينية يزن 500 جرام فقط. سعر عبوة الشاى التموينية التى تزن 40 جرام هو 275 قرشا، وقد تبين أن سعر العبوة بمنافذ التموين تقل عن سعرها بالسوق المصرية بـ 50 قرشا”. سعر كيلو مسحوق الغسيل العادي فى السنة الجديدة هو 8.5 جنيه . سعر كيلو مسحوق الغسيل الاوتوماتيك فى الشسنة الجديدة هو 11.5 جنيه. سعر عبوة الزيت فى البطاقة التموينية 10 جنيه ، حيث تزن العبوة كيلو جرام، ويعد هذا السعر أقل من السعر الحالي بالسوق المصرية بفارق 7 جنيه .

بيان وزير التموين:

أشار وزير التموين فى البيان الصادر من الوزارة، أن تقوم الشركة بإعطاء الأولوية فى هذه السلع التموينية إلى السلع الأساسية، كما أكّد السيد الوزير فى بيانه أنه يطلب من جميع مديري التموين والتجارة الداخلية بكل محافظات مصر بوجه عام أن يقوموا بعمل حصر يومي للسلع الموزعة، بالإضافة إلى التشديد و تكثيف عملية الرقابة الدائمة على جميع محلات البقالات وكل منافذ التوزيع والمخازن الموزعة للجملة للسلع اليومية والحصول على تقرير يومي بالكميات الموزعة من السلع التموينية من كل هذه المنافذ ، والتأكد بشكل دوري على بيع هذه المنافذ لهذه السلع بالأسعار الجديدة التى حددتها الوزارة ، وأن البقالين يقومون بتوفير السلع الخاصة بفارق نقاط الخبز من القطاعين الخاص والمستوردين، وجاء فى ختام البيان الصادر من الوزارة أنه تقرر إلغاء الإجازات من المخازن التموينية حتى الإنتهاء من توزيع الحصص التموينية.