غرامة مالية ضخمة على شركة ” أورانج” بسبب التخابر مع “إسرائيل”

قضت المحكمة الأقتصادية بإلزام شركة اورانج بتعويض مادى كبير لصالح شركةا لمصرية للإتصالات بلغ 49.5 مليون جنيه مصريا , وذلك تعويض لما تسببت به شركة أورانج من خسائر فى شركة المصرية للإتصالات بعد تمرير شركة أورانج مكالمات بطريقة غير مشروعة لأسرائيل القضية التى تم معرفتها فى الوسط الأعلامى بقضية تخابر موبينيل مع إسرائيل , وهذا بعد أن قامت شركة أورانج بإنشاء محطة للشركة داخل منطقة العوجة بمحافظة سيناء من غير الحصول على موافقات الجهات المالكة للبرج , وقامت الشركة ايضا بتركيب أجهزة هوائية كثيرة , وتجاوزت العدد المسموع , بدون مراعاة أى شروط أو معايير التى تم وضعها للصحة والبيئة والمسافات بين الأبراج الهوائية , التى يقرها الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات , والجدير بالذكر أن شركة أورانج لم تحصل على أى تراخيص من الجهات المختصة قبل التركيب والجدير بالذكر أنه بعام 2014 قد قامت محكمة جنيات القاهرة بالحكم على الجاسوس الأردنى بالسجن عشرة سنوات بتهمة التخابر مع إسرائيل وتمرير المكالمات الدولية لصالحها وحكمت أيضا على ضابط مخابرات إسرائيلى غيابيا بالسجن المؤبد .

Advertisements

تحريات الأمن الوطنى حول تمرير “أورانج” 46 ألف مكالمة دولية لإسرائيل

كشفت تحريات الامن الوطنى أن شركة أورنج مصر التى تحمل ترخيص 145 لعام 2011 أن الشركة قامت بتركيب أبراج تقوية للشبكة بارتفاع تعدى ال75 متر بمنطقة العوجة بمحافظة سيناء , بالرغم أن الكثافة السكانية فى هذه المنطقة ضئيلة ولا توجد مبانى مرتفعة , والمنطقة التى يوجد بها برج التقوية تعتبر منطقة صحراوية بجانب منفذ العوجة وتبعد 2 كيلو متر عن المنفذ وهذا لا يتناسب مع الطبيعةالجغرافية للمنطقة وحجم المكالمات بالمنطقة ولمستخدمى الشبكة , وقد ضمت التحريات قيام شركة أورانج مصر ببناء برج تقوية شبكة على الحدود المصرية بمنطقة العوجة بدون الحصول على تصاريح أو موافقات الجهات الأمنية , والجدير بالذكر أن جهاز الأمن الوطنى قد تابع عدد كبير من مهندسين الذين اشرفو على هذا البرج كمهندسين الشبكات والجودة ومهندسين النطقة التى يقع بها البرج لانهم قامو بزيادة السعة الهوائية للبرج بدو الحاجة الى ذلك , وعلى سبيل ذلك قد تم تمرير مكالمات دولية كثيرة مرت من هذا البرج وقد ذكر أنه تم اجراء اكثر من ست واربعون الف مكالمة صادرة عبر شركة المحمول المتواجدة بنطقة العوجة بشمال سيناء عن طريق تحويل الرصيد .