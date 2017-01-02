ممدوح حمزة يكشف الستار عن الطرف الثالث المستفيد من تنازل مصر عن تيران وصنافير

بعد الجدال الكبير الذى وقع فى الأوساط السياسية والعامة حول قضية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، جاءت تصريحات المهندس الاستشاري “ممدوح حمزة”، الناشط السياسي ، عن الطرف الثالث والمستفيد الفعلي على حد قوله من فقدان جمهورية مصر العربية لكلاً من جزيرتي تيران وصنافير وفقدانها السيطرة والحكم عليهما ، كما جاء فى تصريحه بأن دولة السعودية دورها لا يتعدي كونها محلل وذلك في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينها وبين مصر، وجدير بالذكر أن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية التى تم توقيعها فى شهر أبريل الماضي بين كلاً من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى القاهرة، يتم بناءًا عليها تسليم كلاً من جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وقد أثارة هذه الإتفاقية غضب المصريين بوجه عام حيث في تظاهرات كبيرة اعتراضا على هذه الاتفاقية وبنودها.

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تصريحات ممدوح حمزة:

جاءت تصريحات الناشط السياسي ممدوح حمزة مدوية بشأن القضية السياسية الأشهر على الساحة الحالية وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير ، حيث جاءت تغريدته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر فى صباح اليوم الاثنين، أن الطرف الثالث والمستفيد الوحيد من تنازل مصر عن ملكيتها وسيادتها لتلك الجزيرتين هي ” إسرائيل”، حيث أشار إلى أنها المستفيد الفعلي من هذا التنازل ، كما وضح أسباب إتهامه إلى أن هناك اتفاقية مسبقة تم التنسيق لها عام 2014 جمعتهما، حيث صرح قائلاً : ” المستفيد الفعلي لفقد مصر سيادتها على جزر تيران هي إسرائيل، وما السعودية إلا محلل، وقد بدأت بالفعل أعمال تنسيق سعودي إسرائيلي منذ 2014″.