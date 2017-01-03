هيئة الأرصاد الجوية: تحذر المواطنين من طقس شتوى شديد البرودة واحتمال سقوط أمطار

وسط اضطرابات حالة الطقس وانخفاضها بشكل مستمر فى الآونة الأخيرة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس التمتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر يناير 2017، بأنه مصر سوف تواجه اليوم طقس سئ على معظم البلاد، حيث ورد فى توقعات الأرصاد أن يكون الطقس بارد وشتوى على شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد، حيث تتوقع أن يكون الطقس معتدل نهارا على محافظات جنوب الصعيد، لتنخفض درجات الحرارة بشدة ليلاً ليصبح الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، حيث ور أن يعم الصقيع فى بعض محافظات مصر ومنها محافظات شمال الصعيد بالإضافة إلى محافظات وسط سيناء.

Advertisements

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء:

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أن اليوم الثلاثاء سوف تكاثر السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة فى محافظات شمال البلاد، كما تتوقع أن تسقط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية، كما أعلنت أن الرياح اليوم ستكون شمالية معتدلة، لتنشط حركة الرياح فى كلاً من محافظات البحر الأحمر ومناطق غرب البحر المتوسط، حيث تزداد سرعة الرياح بشكل كبير مما تعيق الحركة الملاحية البحرية، حيث تكون معتدلة على كلا البحرين الأحمر والمتوسط ، بالإضافة إلى ارتفاع طول الموج من مترين إلى مترين ونصف فى البحرين فى حين تكون حركة الرياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر:

جاءت توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر اليوم الثاثاء كالأتى:

القاهرة 16-8

الإسكندرية 16-7

Advertisements

مطروح 15-8

ويورسعيد 16-8

ودمياط 17-8

والإسماعيلية 16-3

والعريش 17-4

وطابا 15-3

وشرم الشيخ 20-12

ورفح 16-3

وسانت كاترين 12-صفر

والمنيا 16-3

والفيوم 17-5

ورأس سدر 17-8

وأسيوط 16-3

وسوهاج 17-4

والأقصر 19-8

وحلايب 21-16

شلاتين 22-14

والوادى الجديد 17-7

والسلوم 14-5

ونويبع 18-12.