رئيس الوزراء يعلن عن موعد تثبيت “سعر صرف الدولار” وتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر

بعد حالة التخبط الكبيرة التى زعزعة الإقتصاد المصري الشهور الاخيرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي بشكل غير مسبوق له أما سعر صرف الجنيه المصري وتساؤلات المواطنين بجميع أنحاء مصر إلى متى سوف يستمر هذا الوضع، جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس “شريف إسماعيل”، ردًا على هذه التساؤلات من خلال بعض التصريحات الصحفية، حيث طمأن المواطنين على الإقتصاد المصري وأنه مستقر حتى الآن، وجاء تصريح رئيس الوزراء مستندًا إلى مؤسسات التصنيف العالمية التى تشير بأن الإقتصاد المصري مازال مستقر حتى الآن، كما أكد رئيس الوزراء فى تصريحاته الصحفية اليوم أنه عندما يستقر سعر الصرف للجنيه المصري والعملة الخضراء فى الأسواق المصرية، سوف يكون هناك عدد كبير من المتغيرات التى تقرر اقامتها داخل الأسواق المصرية بشكل عام.

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موعد استقرار سعر الصرف:

جاء فى تصريحات السيد رئيس ملس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بأنه يتوقع من خلال رؤيته الخاصة ومتابعته للأسواق المصرية وحركة السوق الحالية بأن يستقر سعر الصرف داخل الأسواق المصرية خلال 3 أشهر فقط منذ الآن، حيث أكد شريف إسماعيل فى تصريحاته أن الظروف الاقتصادية الحالية سوف تتحسن على المدى المتوسط، حيث أكد على أن الإقتصاد المصري بالرغم من إستقراره إلا أنه يتحرك فى مساره الصحيح الآن، بالإضافة إلى حدوث زيادة فى نسبة الصادرات من مصر لخارج البلاد ومن جهة أخري انخفاض فى حركة الواردات بوجه عام.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء:

أكد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أن الحكومة الحالية وكافة العاملين فى الدولة يعملون جاهدين على التوجه بقيمة الدعم المقررة بميزانية الحكومة إلى المجالات الأكثر احتياجاً بشتى أنواعها بالإضافة إلى التركيز على كلاً من التعليم والصحة، كما أن الدولة حاليًا تبذل قصارى جهدها لإعادة الإقتصاد المصري إلى قوته حيث تقوم بدعمه بشتى الصور.