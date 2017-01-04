الأرصاد الجوية: طقس مصر اليوم الأربعاء 4/1/2017 ودرجات الحرارة المتوقعة

استمر موجة البرودة التى اجتاحت جمهورية مصر العربية مع حلول فصل الخريف ، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر موجة البرودة وانخفاض درجات الحرارة على جمع أنحاء البلاد اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر يناير 2017، مع التصريح بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، بالإضافة إلى ان طقس مصر بوجه عام يكون اليوم مائل للبرودة على جميع المحافظات وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظة القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، كما يميل للإعتدال على محافظات جنوب الصعيد، حيث يون الطقس بارد على الأطراف الشمالية للبلاد ومحافظة القاهرة ومحافظة شمال الصعيد نهارا لتنخفض درجات الحراراة تدريجيا ليلاً ليصبح شديد البرودة ، ومن جهة اخري يسود طقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد نهارا لينخفض ويصبح باردا شتويا فى المساء وطوال الليل ، بينما فى مناطق شمال سيناء يصل البرد فيها لحد الصقيع .

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تصريحات خبراء الارصاد الجوية:

توقع خبراء الارصاد الجوية أن طقس اليوم فى مصر تستمر فيه درجات الحرارة المنخفة ، بالإضافة إلى أن هطول الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد قد يبلغ ذروته، حيث أضاف الأرصاد أنهم يتوقعون أن تستمر موجة الامطار فى الهطول حتى نهاية الأسبوع الحالي ، كما تهطل الامطار الخفيفة على محافظات وسط الدلتا ومحافظة القاهرة ، كما أشار الأرصاد الجوية فى بيانه عن طقس اليوم محذرين السادة المواطنين من الشبورة الكثيفة القادمة بعد سقوط الامطار وتزداد كثافتها على المناطق الساحلية أو الطريق الزراعي.

طقس مصر اليوم الأربعاء 4/1/2017:

مع انخفاض درجات الحرارة يزداد ارتفاع الامواج فى كلاً من البحر الأحمر والبحر المتوسط أكد خبراء الارصاد موجات البحر الأحمر والمتوسط اليوم سوف ترتفع عن معدلها وتتراوح ما بين المترين والمترين ونصف ، مما يسبب هذا فى اضطراب الملاحة البحرية وربما يعوق عبور السفن فى البحرين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء كما ورد فى بيان خبراء اأرصاد الجوية كالأتي:

القاهرة 8 17

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الإسكندرية 8 16

مطروح 7 17

بورسعيد 9 18

دمياط 8 17

بلطيم 8 16

الإسماعيلية 4 18

السويس 4 18

العريش 4 18

نخل -2 14

طابا 3 15

الطور 7 19

مرسى علم 14 19

الغردقة 11 19

شرم الشيخ 13 20

رفح 3 17

كاترين -2 9

سيوة 3 14

المنيا 4 18

الفيوم 5 18

رأس سدر 8 17

أبوسمبل 7 21

وسط الدلتا 8 16

أسيوط 3 16

سوهاج 6 17

الأقصر 4 20

أسوان 7 20

شلاتين 15 23

حلايب 17 21

الوادى الجديد 4 18

قنا 4 20

نويبع 12 18

السلوم 5 15.