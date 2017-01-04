وزارة الإسكان: طرح أراض جديدة في عدد من المدن المختلفة لجميع الفئات

فى اطار سعي وزارة الإسكان فى توفير الوحدات السكنية والأراضي اللازمة لجميع الفئات المصرية، تم الكشف مؤخرًا فى تصريح صادر من بعض المقربين من وزارة الإسكان والتعمير أنها سوف تقوم بطرح عدد من الأراض الجديدة في الفترة القادمة، حيث تحدد أن يتم اإلان عن تلك الأراضي فى خلال الشهرين القادمين، حيث تكون هذه الأراضي في عدد من المدن المختلفة بعدد من المحافظات، وقد أفاد المصدر المقرب أن الأراضي التى سوف يتم الغعلان عنها هي لعدد كبير من الفئات ، حيث لم تقتصر على فئة أو مجموعة بعينها، بل سيتم عرض أراضي خاصة بالإسكان اجتماعي وأراضي خاصة بالإسكان المتميز كما سيوجد أراضي أكثر تميزاً، حيث تسعي وزارة الإسكان لإرضاء الشباب والمواطنين فى جميع أنحاء مصر عن طريق عرض تلك الأراضي لهم لإستغلالها وتعميرها والسعي نحو حياة افضل وانتزاعهم من فك المعناة التى يحيوها حاليًا.

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ورد فى تصريحات المصادر المقربة أن وزارة الإسكان حاليا تعمل على حصر مساحات الأراضي المتاحة بوجه عام في جميع المدن المقرر طرح الأراضي فيها، وأنها سوف تعلن عن هذه المدن والمساحات المتاحة وكافة التفاصيل الممكنة فور الإنتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لحصر هذه الأراضي والأماكن المتاحة فيها، ولم يتم الكشف بعد عن أسعار هذه الاراضي حيث تقرر أن تقوم لجنة التسعير الموجودة داخل هيئة المجتمعات العمرانية بهذه المهمة بعد الغنتهاء من تجميع الأراضي وحصرها بكل المدن.