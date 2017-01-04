أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 4/1/2017 في الاسواق المصرية

بعد الإرتفاع الكبير فى الاسعار للحوم والدواجن وباقى السلع الغذائية فى الهور الاخيرة بوجه عام، أصبح المواطن يسعي دائمًا إى معرفة التطورات فى الاسعار وما شهدته السوق المصرية من إرتفاعات وإنخفاضات فى الاسعار، وجاء على رأس قائمة الاسعار التى يهتم بها المواطن المصري بصفة خاصة ويومية أسعار اللحوم والدواجن البيضاء لما تمثل من قيمة غذائية رئيسية وهامة للوجبات فى كل بيت مصري، وف هذا الإطار نستعرض معكم اليوم أسعار اللحوم الذى قد شهدت فى الأونة الأخيرة ارتفاعا كبير يتراوح ما بين 3 إى 10 جنيه على حسب المناطق وفروق التسعيرة من منطقة لأخري ومحافظة ونظيرتها بينما شهدت أسعار الدواجن استقرارًا إلى حد ما فى الفترة الأخيرة.

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اسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير:

مع ارتفاع أسعار اللحوم فى كل مكان خلال الأيام الاخيرة نستعرض معكم اليوم ما وصلت إليه أسعار اللحوم بوجه عام فى مصر ، مع مراعاة فرق الاسعار من منطقة وأخري:

اللحم البتلو: تراوح سعره اليوم ما بين 110 – 150 جنيه.

اللحم الجاموسي: تراوح سعره اليوم ما بين 100 – 110 جنيه.

اللحم الجملي: تراوح سعره اليوم ما بين 70 – 95 جنيه.

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لحم الكندوز: تراوح سعره اليوم ما بين 95- 100 جنيه.

لحم البوفتيك: وصل سعره اليوم إلى 110 جنيه.

اللحم البرازيلي: تراوح سعره اليوم ما بين 50 – 75 جنيه.

اللحم السوداني: تراوح سعره اليوم ما بين 70 – 75 جنيه.

اللحم الضأن البلدي: تراوح سعره اليوم ما بين 95 – 125 جنيه.

اللحم الضأن المستورد: تراوح سعره اليوم ما بين 55- 75 جنيه.

السجق: تراوح سعره اليوم ما بين 60 – 70 جنيه.

الكبدة البلدي: تراوح سعره اليوم ما بين 100 – 110 جنيه.

الكبدة المستوردة: تراوح سعره اليوم ما بين 30 – 55 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم الأربعاء :

مع ثبات سعر الدواجن البيضاء فى معظم المناطق ومحافظات مصر نستعرض معكم اليوم أخر ما ورد فى أسعار الدواجن فى السوق المصرية، كما يرجي الإنتباه إلى فرق التسعيرة من مكان لأخر.

الفراخ البيضاء: تراوح سعره اليوم ما بين 20 – 28 جنيه.

الدواجن البيضاء المبردة: تراوح سعره اليوم ما بين 25 – 35 جنيه.

الفراخ البلدي: تراوح سعره اليوم ما بين 29 – 38 جنيه.

الارانب: تراوح سعره اليوم ما بين 45 – 49 جنيه.

البط: تراوح سعره اليوم ما بين 30 – 35 جنيه.

الرومي: تراوح سعره اليوم ما بين 30 – 37 جنيه.

السمان: تراوح سعره اليوم ما بين 23 – 27 جنيه.

الحمام: تراوح سعره اليوم ما بين 40 – 47 جنيه.