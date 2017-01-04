مواعيد الاجازات الرسمية في مصر لعام 2017: أجازات المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات

أنتهى عام 2016 بأفراحه وأحزانه واستقبلنا بكل تفائل العام الجديد 2017، متمنيين أن تنتهى أيام العثرة الإقتصادية على جميع الشعب المصري وأن تنتهي الأزمات بشكل عام من جميع البيوت المصرية ، وأن يستطيع المصريين تخطي تلك المرحلة وتنزاح الغمة عنهم ، وجاء عام 2017 سبب جديد فى تجديد الأمل فى روح المصريين لعلها تحمل لهم التفائل والخير لتنهي جميع المشاكل والراعات المتواجدة على الساحة السياسية والغقتصادية بوجه عام، وندعو الله نحن موقع مصر365 ، أن تكون سنة جديدة مليئة بالحب والخير على قلوب المواطنين المصريين فى كل مكان داخل مصر وخارجها وجميع الناس بدول العالم بوجه عام ويعم الرخاء والسعادة على كل الفئات المصرية.

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أهمية الأجازات الرسمية:

تعد الأجازات من الأشياء الضرورية فى حياة الإنسان حيث يبحث فيها عن الراحة وترتيب الأمور العالقة لديه بالإضافة إلى زيارة الاقارب والأصدقاء والأشياء الكثيرة التى تحدد مواسمها وترتبط بالأجازة بوجه عام، ومع بداية كل عام ميلادي جديد جدير يبحث المواطنون فى كل مكان عن مواعيد الأجازات الرسمية المقررة لهذه العام اجديدة ، ولذلك نقدم لكم اليوم هذا التقرير.

الأجازة الرسمية لعام 2017:

السبت 7/1/2017 اجازة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء 25/1/2017 اجازة عيد الشرطة والثورة

الخميس 26/1/ 2017 اجازة نصف الدراسة الأول ولمدة أسبوعين.

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لا يوجد أجازات رسمية فى شهر فبراير ولا فى شهر مارس.

الإثنين 17/4/2017 اجازة شم النسيم

الثلاثاء 25/4/2017 اجازة عيد تحرير سيناء

1 /5/ 2017 اجازة عيد العمال

الإثنين 26 يونيو 2017 اجازة عيد الفطر وتستمر لمدة 3 أيام

الجمعة 30 يونيو 2017 اجازة ثورة 30 يونيو

23/7/2017 إجازة ثورة 23 يوليو

لا يوجد أجازات فى شهر أغسطس .

2/9/2017 إجازة عيد الأضحى المبارك وتستمر لمدة 4 أيام.

6/10/2017 إجازة السادس من أكتوبر

1/12/2017 إجازة المولد النبوي الشريف.