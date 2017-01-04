بالفيديو: الداخلية “وضع كاميرات أعلى كتف ضباط المرور لرصد أي تجاوزات”

تعد الزحمة المرورية وتكدث الشوارع بصفة عامة فى مصر مشهد يومي ومتكرر ضاق به المواطنين، وفى هذا الصدد سعت الإدارة العامة للمرور للبحث عن تجارب الدول والإستفادة منها فى كيفية حل تلك الأزمة القوية التى يسعون للتخلص منها، حيث جاءت تصريحات اللواء “عادل ذكي”، مدير الإدارة العامة للمرور، التليفزيونية شاشة القناة الليفزيونية المصرية، من خلال حواره مع برنامج “من ماسبيرو”، يوم أمس الثلاثاء، موضحًا أن وزارة الداخلية المصرية استعانت بالفعل بعدة دراسات فى هذا الجال من أجل الإطلاع على القوانين المرور الدولية، وسعت إلى الإستفادة من هذه الدراسة بالإضافة إلى سعيها على تطبيقها في شوارع مصر والإستفادة منها بأفضل الصور، وذلك من اجل النظام المروري المصري الذي يعد واجهة الوطن.

Advertisements

تصريحات مدير الإدارة العامة للمرور:

جاءت تصريحات اللواء عادل ذكي، مدير الإدارة العامة للمرور، الإعلامية ، أن قانون المرور الجديد الذي تم تعديله وتقوم الإداره حاليًا على تنفيذه يقوم على النقاط، حيث وضح أن من أهم بندود القانون الجديدة، فى حالة امتناع السائق لأي مركبة عن تقديم الرخصة عند طلبها فى أى وقت من أى ضابط مرور فى حالة تحقيقه لمخالفة ما، يكون للضابط فى هذا الوقت الحق أن يوقفه ، حيث تعد هذه الخطوة مهمة “الضابط المسئول” والمتواجد وقت المخالفة، بالإضافة إلى أنه عندما يقوم السائق بالإمتناع عن تقديم هذه الاوراق سوف يتم خصم 3 نقاط منه، كما يتم تطبيق العقوبة المقررة طبقًا للقانون عليه، حيث أن القانون الجديد يقوم على حساب هذه المخالفات بالنقاط وفى حالة وصوله إلى عدد معين من النقاط يتم سحب الرخصة الخاصة به أو يتم إيقاف الرخصة نهائيًا.

كاميرا على كتف ضباط المرور:

فى اطار تطبيق الدرسات المختلفة على المرور المصري، والتى تسعي من خلالها إدارة المرور إلى حل مشكلة المرور فى مصر، تقرر بأن يتم وضع كاميرا أعلي كتف ضابط المرور ، وذلك من أجل رصد أي تجاوزات قادمة من السائقين وايضًا من اجل الحفاظ عليهم وعلى حياتهم بشكل فعال، ومن المثير أنه سوف تقوم الكاميرات بالتسجيل الدوري والمستمر لما يدور بين السائقين وضباط المرور بالصوت والصورة، مما يلغي شكوي كثيرة بينهما وسوف يتم تطبيق هذه المنظومة في أقرب وقت، حيث يتم انتظار الآنالشحنة الأولى من هذه الكاميرات.