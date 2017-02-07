طرق دفع أقساط وحدات الاسكان الاجتماعي الخاصة بأصحاب ” الكراسة الزرقاء”

طريقة دفع القسط الثاني الخاص بوحدات مشروع الاسكان الاجتماعي ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مر 365 الطريقة الأسهل للقيام بدفع أقسط وحدات الاسكان الاجتماعي ، و التي تتبع أصحاب الكراسة الزرقاء ، هذا حيث يمكن القيام بدفع القسط الخاص بالوحدات السكنية من خلال الفرع الخاص ببنك التنمية و الاسكان و كذلك من خلال المنافذ التابعه لفوري و ذلك علي مستوي الجمهورية ، هذا حيث و الجدير بالذكر أنه سيتم خلال الفترة القادمة القيام بسداد الأقساط الخاصة بوحدات المشرع و التي يبلغ عددها 400 ألف شقة و ذل خلال شهر فبراير و بعدها مايو الي أغسطس .

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ووفقا للتصريحات و التي قد قامت بها الوزارة الخاصة بالاسكان بانه سيتم خلال الفترة القادمة القيام بدفع القسط الثاني و ذلك من خلال المنافذ التابعه لنظام فوري و ذلك بدءا من الشهر الحالي ، فبراير ، و ينتهي الدفع خلال شهر مارس القادم للعام الحالي 2017 ، و ذلك بالنسبه للحاجزين جميعهم و الذين قد استوفوا الشروط الخاص بالحصول علي الوحدات السكنية و الذين قد تم تحويلهم من القاهرة الجديدة و كذلك السلام الي دينه بدر و 15 مايو و كذلك منطقة الشروق ، هذا بالاضافة الي أصحاب الحجوزات الخاصة بالمرحلة الثانية و التي تتبع مشروع 6 أكتوبر و ذلك ابتداء من شهر مارس القادم و تستمر الي منتصف الشهر .

أما فيما يتعلق بالدفع القسط الثاني من خلال نظام فوري ، فسوف يتم هذا من خلال ارسال رساله نصية من قبل بنك الاسكان و التعمير الي الحاجزين أصحاب الوحدات السكنية و ذلك من أجل القيام بتحصيل الأقساط الربع سنوية و ذلك من خلال منافذ فوري .

هذا بجانب أنه من الممكن أن يقوم العملاء بدفع الأقساط الخاصة بهم من خلال الفروع الخاصة ببنك التنمية و الائتمان الزراعي فيما عدا تلك الفروع و التي ستقوم بتحديدها ” بنك قرية الامراء الذي يقع في منطقة كفر الدوار ، الفرع الرئيسي التابع لقطاع سوهاج ، فرع لية الزراعه ، فرع السويس ، فرع كفر الدوار التابع لقطاع البحيرة ، فرع التعمير ، فرع كفر شكر بالقطاع الخاص بالشرقية ، فرع الريسي في الفيوم ” .

في حالة عدم تلقي ايه رساله تفيد بمكان الدفع الخاص بك فانه يتوجب عليك القيام بارسال رساله نصية علي الرقم 1166 و أن تحتوي الرساله علي الرقم القومي و بالتالي فانه ستصلك رساله تحتوي علي اسم المنفذ و الذي سيتم من خلاله القيام بسداد القسط و أيضا كود الدفع الخاص بك .