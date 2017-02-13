تفاصيل الوحدات السكنية المنشأة في العاصمة الادارية 2017 و الاعلان عن أسعارها و مواعيد الحجز

قامت وزارة الاسكان خلال الفترة الماضية بالاعلان عن الموعد الذي سيتم خلاله البدء في العمل علي فتح الأبواب و ذلك أمام المواطنين للحجز الخاص بالشقق في العاصمة الادارية الجديدة للعام الحالي 2017 ، و الجدير بالذكر أنه سيتم القيام بتحديد الأسعار الخاصة بتلك الشقق طبقا للمساحة الخاصة بها ، هذا و الجدير بالذكر أنه سيتم خلال الفترة القادمة القيام بالعمل علي طرح ما يصل الي 17 ألف وحدة سكنية و التي تتبع العاصمة الادارية و سيكون ذلك بداية من شهر ابريل القادم للعام الحالي 2017 ، هذا و الجدير بالذكر أن المساحات الخاصة بالشقق و التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة ستكون ما بين 110 متر الي 180 متر كما أن الأسعار الخاصة بتلك الشقق سيتم تحديدها وفقا للمساحة الخاصة بكل شقة .

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هذا بالاضافة الي أن الاسكان قد قامت بالاعلان خلال الفترة الماضية بأن المعدلات التي سيتم من خلالها العمل علي تنفيذ الحي السكني الذي يقع في العاصمة الادارية الجديدة و التي تقوم الدولة بالعمل علي انشائها خلال الفترة الحالية يسير بشكل جيد جدا ، هذا و الجدير بالذكر أنه قد أضافت وزارة الاسكان أيضا بأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية و التي تعمل علي الانتهاء منها في الوقت الحالي في أسرع وقت ممكن ، هذا بالاضافة الي أن وزارة الاسكان قد قامت بالتأكيد خلال الفترة الحالية علي أن المشروع الخاص بالعاصمة الادارية و التي تعمل الدولة في الوقت الحالي علي الانتهاء منه سيلاقي خلال الفترة القادمة اقبال شديد من قبل العديد من المستثمرين ، هذا بالاضافة الي الكثير من رجال الأعمال و قد عللت توقعها بهذا الاقبال الكثيف بأن العاصمة الادارية الجديدة سيتم العمل علي انشائها بناء علي المعايير الخاصة بالمدن الذكية و التي يتم انشائها في عدد من الدول المتقدمة .

و قد أوضحت الوزارة مجموعة من النقاط الهامة و التي تتعلق بالأسعار الخاصة بالوحدات السكنية و التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة في العاصمة الادارية الجديدة موضحه بأن سعر الشقة يتوقف علي المساحة الخاصة بها و بالتالي فان سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 110 متر يصل الي 550 ألف جنيه و قد تصل الي 770 ألف جنيه و هنا يختلف السعر طبقا للمنطقة التي تقع فيها الشقة و بالتالي فان السعر الخاص بالوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 200 متر يصل الي مليون و قد يزيد الي مليون و 400 جنيه و ذلك طبقا للمنطقة أيضا ، و الجدير بالذكر أنه سيتم العمل علي توفير مجموعة من الأنظمة المناسبة من أجل القيام بتسديد المبلغ .