أسعار تذاكر عمرة رجب و شعبان و زيادة تصل الي 100% بالأسعار

أعلنت الشركة الخاصة بالطيران في مصر و هي شركة مصر للطيران اليوم عن الأسعار الجديدة و التي قد تم تحديدها و التي تختص بأسعار التذاكر للسفر للمملكة العربية السعودية و ذلك من أجل القيام بأداء العمرة للعام الحالي ، الجدير بالذكر أن مجموعة من المصادر المسؤولة و التي تعمل في شركة مصر للطيران قد قامت بالتأكيد خلال تصريح خاص بها بأن الأسعار الخاصة بتذاكر الطيران للعمرة لم يطرأ عليها أيه ارتفاعات و ذلك خلال الفترة الماضية و الجدير بالذكر أن ما ساعد في ارتفاع الأسعار الخاصة بها خلال الفترة الحالية هي الارتفاعات التي قد شهدتها الأسعار الخاصة بالوقود خلال الفترة الماضية هذا بجانب الضرائب التي قد فرضت عليها كذلك ، هذا و قد أدت تلك الزيادات التي أضيفت علي أسعار التذاكر الي ارتفاع الأسعار الخاصة بها و بلغت تلك الارتفاعات نسبة 100%.

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و قد جاءت الارتفاعات في أسعار تذاكر العمرة خلال الفترة الحالية من الزيادة في أسعار الريال السعودي و التي قد ارتفعت خلال التعاملات في السوق أمام الجنيه المصري ، هذا بجانب الضرائب التي قد تم فرضها علي القيمة الخاصة بالتذاكر و التي تبلغ نحو 65% و أن تلك القيمة يتم القيام بسدادها بعمله الريال السعودي.

و قد قامت شركة مصر للطيران خلال الفترة الحالية بالعمل علي القيام بتقسيم العمرة الخاصة بشهري رجب و شعبان الي عدد أربعه شرائح طبقا للأسعار التي قد تم فرضها علي التذاكرو التي تعتمد كذلك علي خط السير الخاص بالرحلة بالاضافة الي المواعيد التي قد تم تحديدها للسفر و أيضا المواعيد الخاصة بالعودة و كانت الشرائح كما بالتالي :

سعر الشريحة الأولي يبلغ 5570 جنيه للتذكرة و التي تتجه الي جده

سعر الشريحة الثانية يبلغ 5780 جنيه و التي تتجه الي المدينه المنورة .

هذا و الجدير بالذكر أنه عند ارتباط اليوم الخاص بالسفر بيومين الخميس أو يوم الجمعة فان التذكرة الخاصة بالسفر للشخص قد يصل السعر الخاص بها عند السفر الي مدينه جده 5660 جنيه و عند السفر الي المدينه المنورة فان السعر الخاص بها يصل الي 5850 جنيه .