أحدث عروض كارفور و احتفالات موسم الاعياد سارية حتي يوم السبت 31-12-2016 أو نفاذ الكمية

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تعد مجلة عروض كارفور، من أقوي المجلات الحديثة والتى يتم إصدارها وعرضها بشكل مجاني فى الفروع المختلفة لمنافذ سوبر ماركت كارفور بجميع المحافظات الموجودة بها، حيث تعرض أحدث عروض كارفور توفر على العملاء الكثير من البحث عن أحدث العروض والخصومات الموجودة فى الفترة الحالية ويتم تحديد أخر موعد لعرض تلك المنتجات التى شملت العرض أو الخصم إلى موعد محدد أو حتى نفاذ الكمية، واليوم تقوم مجلة عروض كارفور بعرض أحدث عروض كارفور وذلك بمناسبة احتفالات موسم الأعياد الميلاد، بعرض العديد من الخصومات الرائعة على عدد كبير من المنتجات المختلفة داخل أقسامها وفروعها المنتشرة بالإضافة إلى العديد من المميزات على العروض المقدمة على كلاً من السلع الاستهلاكية بالإضافة لى المواد الغذائية الجافة كما يوجد خصم كبير على العديد من أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة واللحوم البيضاء كالدواجن المجمدة والطيور الاخري الموجودة، وقد بدأت عروض مجلة كارفور الدورية فى الإعلان عن أحدث الخصومات المقدمة منذ الامس الثلاثاء الموافق 20 من شهر ديسمبر، كما أعلن عن أخر موعد يتم فيه عرض تلك المنتجات الهامة بهذه الخصومات الكبيرة داخل فروع كارفور يوم السبت الموافق 31-12-2016، أو حتي نفاذ الكمية.

مجلة عروض كارفور:

وفرت مجلة عروض كارفور، فى أحدث عروض كارفور وخصوماتها التى تمنحها الشركة الأم “كارفور” عدد كبير من السلع المتنوعة والمتوفرة حاليًا بفروعها المختلفة، وقد جاء من ضمن تلك العروض والخصومات، بعض التخفيضات على قسم الأجهزة الكهربائية وبعض العروض الأخري على كلاً من قسم التجميل، وقسم المرأة، وقسم التدبير المنزلي، حيث جاء سعر مسحوق برسيل جل ثلاثة لتر بعد الخصم بـ 67.25 جنيه مصري وذلك يكون بدلاً من 105 جنيه مصري، كما جاء سعر بيع مكواة شعر بـ 2799 جنيه مصري ، كما تم الخصم على سعر بيع مكينة مصفف شعر 1000 وات وأصبحت بسعر 1099 جنيه مصري بدلا من 1199 جنيه مصري ، وقد جاء فى المجلة عرض خصم على مجفف شعر 2400 وات حيث وصل سعره لـ 749 جنيه مصري بدلاً من 799 جنيه مصري ، كما تم الإعلان عن خصم جديد على مكينة حلاقة شفرة ليصبح سعرها داخل العرض 579 خاص جنيه مصري بدلا من 649 جنيه مصري ، بالإضافة إلى مكينة حلاقة شفرة ستانلس قد جاء سعرها بعد الخصم 349 جنيه مصري .

عروض كارفور مصر:

قدمت مجلة عروض كارفور مصر عدد كبير من العروض والخصومات على قسم الملابس وأدوات التجميل ، حيث ورد فيها سعر بيع سويت شيرت رجالي بعد الخصم 79.95 جنيه مصري وذلك بدلاً من 99.955 جنيه مصري، كما ورد أن سعر بيع سويت شيرت حريمي بسعر 79.95 جنيه مصري حيث جاء بدلا من 89.95 جنيه مصري، وقد عرضت مجلة كارفور أن سعر بيع سويت شيرت بهود رجالي بعد الخصم 89.95 جنيه وذلك بدلاً من 109.95 جنيه مصري، وسعر بيع سويت شيرت بهود حريمي بعد الخصم هو 89.95 جنيه مصري بدلاً من 99.95 جنيه مصري، بالضافة إلى أن سعر بيع بنطلون رجالي رياضي بعد الخصم هو 129 جنيه مصري ، وتقدم مجلة كارفور اليوم سعر بيع حذاء رياضي حريمي بسعر 99.95 جنيه مصري ، كما عرضت أن سعر بيع نيفيا سوت كريم 50 مللي × 2 ق بسعر خاص هو 16.95 جنيه مصري بدلا من 21 جنيه مصري، كما تم عرض نيفيا كريم لليدين 60 مللي × 2 ق بسعر مغري جدًا وهو 19.95 جنيه مصري بدلا من 28 جنيه مصري .