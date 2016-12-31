أحدث عروض كارفور مصر 2017: بمناسبة عيد الميلاد 14 خصومات وتخفيضات هائلة بداية من 1_1_2017

بمناسبة احتفالات راس السنة الميلادية والتى تصادف احتفالات عيد ميلاد كارفور مصر، والذى يعد رقم 14 ، قامت شركة كارفور العملاقة فى الإعلان عن أجدد عروضها المتميزة بمناسبة تلك الإحتفالية الضخمة، حيث بدأت فى نشر عروض كارفور 2017 التى يوجد بها خصومات هائلة للإحتفاليتين القويتين فى نفس الفترة، حيث قرر المسؤلين عن أحد أكبر الشركات التجارية العملاقة فى مصر والوطن العربي بتقديم عدد كبي من الخصومات الهائلة على أغلب منتجاتها السلعية والغذائية والإستهلاكية والأجهزة الكهربائية ايضًا بجميع الفروع المنتشرة فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة إى فروعها المنتشرة حتى في الخارج فى ارجاء الدول العربية، حيث أوضحت فى إعلانتها الحالية أنها سوف تقدم أعداد ضخمة من التخفيضات والعروض المختلفة على كافة المنتجات.

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بداية عروض كارفور مصر:

جاء فى الإعلان الصادر عن شركة كارفور مصر أن العروض الجديدة سوف تبدأ مع بداية العام الميلادي الجديد، أى مع بداية شهر يناير القادم، والذى سيبدأ بعد ساعات قليلة، حيث سيتم تطبيق جميع العرو على كل الفروع التابعة لكارفور فى اطار إعلانها عن عروض كارفور 2017 ، حيث تنظم الشركة احتفالية ضخمة بمناسبة مرور 14 عامًأ على بدئها، وتعد خصومات شركة كارفور هي فرصة كبيرة ينتظرها جميع المواطنين فى كل مكان ، حيث يبدأ الجميع فى النزول والبدء في عملية الشراء لأغلب احتياجاتهم للمتطلبات الضرورية والإستهلاكية التى يحتاجها كل بيت على حد سواء بالإضافة إلى العديد من السلع الاخري التى لا غنى عنها للأفراد، ومن المتوقع أن يقابل احتفالية هذا العام إقبالا ضخمًا من الموطنين والمستهلكين وعملاء كارفور مصر عن المعتاد فى السابق حيث يرجع هذا التوقع إلى الزيادات الكبيرة التى طرأت على الاسواق المصرية فى الفترة الاخيرة بسبب الزيادات في الأسعار على جميع المنتجات بكل مناطق مصر المختلفة وسوف يسعي الجميع إلى استغلال الفرص والحصول على المنتجات الضرورية واللازمة من خلال هذه التخفيضات الهائلة التى يقوم كارفور مصر بالإعلان عنها فى الفترة الأخيرة والتى تنافس جميع التخفيضات التى قد تصدر من جميع الهايبر ماركت أو الأسواق التجارية الشهيرة والمولات التجارية ايضًا، حيث تضم تخفيضات شركة كارفور مصر هذا العام فى عروضها الجديدة كافة المستلزمات المنزلية والمتطلبات الضرويرية التى سيحتاجها كل بيت مصري.

احدث عروض كارفور مصر 2017

تعد احدث عروض كارفور 2017، والتى تم الإعلان عنها مؤخرًا لفرصة قوية للراغبين فى الشراء لجميع احتياجاتهم الأساسية وتوفير المال ايضًا، بعد حالة الغلاء الرهيبة التى اجتاحة الأسواق المصرية فى الشهور الماضية وازدادت بصورة كبيرة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنية المصري وزيادة سعر صرف العملات العربية والاجنبية الاخري أمامه، والذي بدوره أثر بشكل سئ وملحوظ بالسلب على المواطنين فى جميع محافظات مصر وخاصة الفقراء منهم ومتوسطي الدخل، لذا يتوقع خبراء الاسواق ان تشهد جميع فروع محلات كارفور مصر إقبال جماهيري قوي وغير مسبوق فى اطار سعي الجميع على استغلال مثل هذه الفرصة القوية بداية من بدأ الإحتفالية فى يوم 1 يناير 2017، رغبة فى تقليل التكاليف الشهرية والمصروفات اليومية على الشعب المصري.

عروض كارفور 2017:

تمتلك الشركة الفرنسية كارفور عدد كبير من الفروع المنتشرة حول مصر والدول العربية، ويحتوي كل فرع منها على عدد كبير من الأقسام المختلفة والمميزة والتى تمكن المستهلكين من تلبية جميع متطلباتهم الضرورية واليومية والخاصة بأي منزل، وجاء من هذه الأقسام والتى قامت كارفور مصر بعمل تخفيضات كبيرة عليها : قسم أدوات ومواد التنظيف، المطبخ ومعداته، وهناك أقسام خاصة بالجمال والعناية الشخصية، الأدوات المنزلية، ويوجد أقسام التلفزيون، وقسم العناية بالطفل، القرطاسية، بالإضافة إلى الملابس والإكسسوارات، والصوتيات، إلكترونيات، الأغذية الطازجة، المواد الغذائية، العناية بالمنزل و الاثاث، كما تضم أقسام العناية بالحدائق والحيوانات الأليفة، كما يوجد داخل الفروع ألعاب وترفيه، ويوجد ايضًا عدة السفر و الرحلات، البقالة، الخردوات زينة السيارات.

فترة عروض كارفور مصر:

تقرر ان تبدأ عروض كارفور مصر 2017 ، واحتفاليتها الضخمة المقررة مع بداية السنة الميلادية الجديدة ، والتى توافق يوم الأحد الموافق 1 من شهر يناير 2017، حيث تستمر العروض بجميع الفروع لمدة أسبوعين، كما تقرر أن يتم تحديث المنتجات المعروضه داخل فروع كارفور مصر بإستمراروذلك بجميع الأقسام، ويعد احتفالية هذا العام المميزة التى اطلقت عليها الشركة الفرنسية العملاقة كارفور أسم “14 سنة توفير ولسه هتوفر أكتر” هى أحد أقوي العروض التى قدمتها الشركة لهذا العام بعد أن انتشرت فروعها على جميع انحاء مصر، فقد بلغت فروع كارفور هذا العام إلي 18 فرع بجميع محافظات مصر.