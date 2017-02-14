أسعار الخضار اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017 داخل الأسواق المصرية

أسعار الخضار اليوم الأربعاء فى السوق المصرية، فوائد الخضروات فى حياة الإنسان، تعتبر الخضروات من الاشياء الضرورية اللازمة بالنسبة للإنسان، حيث يتم تناولها بصفة دائمة ومستمرة فى الاطعمة المختلفة والوجبات اليومية، نظرًا لقيمتها الغذائية الهامة بالنسبة للإنسان بالإضافة إلى دخولها فى معظم الأطعمة المستخدمة بشكل يومي، حيث تعد الأغذية أحد ضروريات السلع المستخدمة والمتاحة فى جميع البيوت الموجودة فى مصر وكل أنحاء العالم، وتعد الخضروات من فصيلة النباتات العشبيّة، حيث يمكن للإنسان من إستخدامها بشكل جزئيًا أو بشكل كليّ، وذلك لإعداد الوجبات اليومية المختلفة على حسب الأذواق، حيث أن للخضار بوجه عام فوائد جمة وتتنوع هذه الفوائد بتنوع أنواع الخضروات وبإختلاف المواسم، وجدير بالذكر أن هناك أنواع المزروعات يتم تصنيفها ضمن قائمة الخضروات ومنها نبات الفطر على الرغم من أنه يتبع لفصيلة الفطريات، كما أنه يتم وضع نبات ورق العنب ضمن قائمة الفواكه، وقد قسم العلماء الخضار إلى عدة أنواع، منها تقسيمات أعتمدت على اللون: حيث يوجد بعض الخضروات ذات اللون الأخضر مثل: والبازيلاء، الفاصولياء الخضراء، والفول الأخضر، كما يوجد بعض النباتات ذات اللون البرتقالي أو ذات اللون الأصفر مثل: الجزر، واليقطين، والملفوف الأصفر، كما أن هناك خضروات ذات اللون الأحمر مثل: الطماطم، والملفوف الأحمر، والشمندر، والبطيخ، كما أن هناك خضروات تحمل اللون الأبيض، مثل: القرنبيط، والبطاطا.

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أسعار الخضار اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017: أنواع الخضروات الموجودة بالأسواق:

قد جاءت بعض التقسيمات الخاصة بالخضار على أساس الجزء المستخدم منها فى عملية التغذية ومنها الخضروات ذات الجذور مثل: الشمندر، ونبات اللفت، والجزر، كما أن هناك بعض أنواع الخضروات التى يتم درجها تحت أسم خضار درنيّة ومنها على سبيل المثال: الزنجبيل، والبطاطا، كما يوجد بعض الأنواع التى يتم درجها ضمن فصيلة الخضار البصليّة، ومنها: البصل، والثوم، كما أن هناك بعض الخضروات الورقيّة مثل: الخس، والسبانخ، والجرجير، والبقدونس، والنعناع، كما توجد بعض الخضروات التى تم درجها ضمن الخضروات الزهريّة، مثل خضار البروكلي، والفلفل الحار، والباذنجان.

تعد الخضروات من أهم المواد الغذائية التى يتناولها الإنسان من أجل سد حاجاته الغذائية والإستفادة من تركيبتها التى تحتوى على العديد من العناصر الهامة المفيدة لجسم الإنسان مثل المعادن والفيتامينات والألياف الغذائيّة، حيث تعد أحد العناصر الأساسية التى يمكن أن يستمد منها جسم الإنسان عدد كبير من العناصر الغذائية مثل المواد الكربوهيداتية والمواد الدهنية النباتيّة، كما أن البقوليات منها يمكن أن يستفاد منها جسم الإنسان فى المواد الزلاليّة، كما ثبت عليميًا أن الخضروات تعد مصدراً للماء، حيث يحتوي عدد كبير منها على نسبة عالية من الماء، كما أن الخضار يوجد بداخله نسبة عالية من السيلولوز الذى يعد السبب الرئيسي فى تليين الأمعاء بشكل طبيعي ولعلاج الإمساك، كما يستطيع جسم الإنسان أن يستمد عدد من العناصر الأخري من خلال تناوله للخضار مثل الأملاح والأحماض كعناصر الحديد والبوتاسيوم.

أسعار الخضار اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017: الخضار داخل الأسواق المصرية:

نظرًا لحالة اختلاف الأسعار اليومية التي تواجهها الأسواق المصرية ، يسعى الكثيرين إلى معرفة أخر الأسعار التى تم تقييم بها الخضار قبل شرائه ليتم التعامل معها وفقًا للميزانية العامة للأسرة ، حيث ترتفع أسعار الخضار بإختلاف أسعار العملة الخضراء نظرًا لأنه يدخل فى هذا السعر ارتفاع وانخفاض كلاً من أجور العاملين وأسعار السماد ومصاريف النقل والبذور والأيدي العاملة وغيرها من المتطلبات التى يتوجب توفيرها حتى يتم حصاد المزارع ، وعلى أساسها يتم تحديد السعر الذي من الأساس تعتمد عليه زيادة وانخفاض سعر صرف الدولار بشكل دوري ومستمر ، والذى قد شاهد بدوره قفزات مجنونة وصارخة فى الفترة الماضية والتى أدت بدورها زيادة أسعار السع الغذائية وعلى رأسها اسعار الدولار ، ولهذا نقدم لكم اليوم فى هذا المقال أسعار الخضار الموجود فى هذا الموسم داخل الاسواق المصرية ، مثل البطاطس ، الطماطم ، البصل ، الثوم ، القلقاس ، الفاصولياء ، الخيار ، الباذنجان ، البامية ، البسلة ، السبانخ ، الجزر ، الخس ، الليمون ، و عدد كبير من الخضروات الأخري التي نقدم لكم سعرها اليوم.

أسعار الخضار فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017:

البطاطس: يتراوح سعر الكيلو ما بين 3.5 إلى 8 جنيه.

الطماطم: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 إلى 6 جنيه.

البصل الأحمر: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 9 جنيه.

الثوم: يتراوح سعر الكيلو ما بين 9 إلى 22 جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 15 جنيه.

البصل الأبيض: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 9 جنيه.

الخيار: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 8 جنيه.

القلقاس: يتراوح سعر الكيلو ما بين 4 إلى 10 جنيه.

الفاصوليا الخضراء: يتراوح سعر الكيلو ما بين 4 إلى 15 جنيه.

الكوسة: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 8 جنيه.

الباذنجان الرومي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2 إلى 7 جنيه.

الباذنجان العروس: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2 إلى 6 جنيه.

البامية: يتراوح سعر الكيلو ما بين 8 إلى 20 جنيه.

البسلة: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 12 جنيه.

خيار الصوب: يتراوح سعر الكيلو ما بين 3 إلى 8 جنيه.

سبانخ: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 8 جنيه.

الجزر الأصفر: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 إلى 6 جنيه.

الفلفل الحار: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 8 جنيه.

الملوخية: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 إلى 10 جنيه.

البنجر : يتراوح سعر الكيلو ما بين 1 إلى 3 جنيه.

البطاطا: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 إلى 5 جنيه.

الزيتون: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 15 جنيه.

الخرشوف: يتراوح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 8 جنيه.

الفلفل الرومي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 8 جنيه.

الفول الأخضر: يتراوح سعر الكيلو ما بين 8 8.5 إلى جنيه.

القثاء: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 5 جنيه.

الخس “8 حزم”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 10 إلى 20 جنيه.

الجرجير “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 100 جنيه.

البقدونس “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو مابين50 إلى 100 جنيه.

الكرات “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 25 إلى 100 جنيه.

الكزبرة “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 100 جنيه.

الكرنب: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 12 جنيه.

القرنبيط: يتراوح سعر الكيلو ما بين 3 إلى 8 جنيه.

الخبيزة: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 إلى 5 جنيه.

البصل الأخضر “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 0.5 إلى 1 جنيه.

ليمون أداليا: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 5 جنيه.

الكرفس “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 0.5 إلى 2 جنيه.

الشابت “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 0.5 إلى 1 جنيه.

السلق “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 0.5 إلى 1.5 جنيه.

الباذنجان الأبيض: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2 إلى 8 جنيه.

اللفت: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1 إلى 4 جنيه.

أبو فروة: يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 30 جنيه.

ورق العنب النباتي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 25 جنيه.

ورق العنب البلدي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 24 جنيه.

البنجر: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2 إلى 4 جنيه.

الجزر الأصفر: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2 إلى 7 جنيه.