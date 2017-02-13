اعرف أسعار الخضار اليوم الاثنين الموافق 13/2/2017 داخل الأسواق المصرية

أسعار الخضار اليوم الاثنين فى السوق المصرية، نستعرض معكم اليوم من داخل الأسواق المصرية أخر ما ورد من أسعار للعناصر الغذائية الخضراء اليوم ، وتكمن أهمية الأغذية الخضراء المتمثلة في الخضار لما تحوية من عناصر غذائية هامة لبناء تكوين الإنسان بالإضافة إلى أنه تمتلأ مائدة البيوت المصرية بكل ما لذ وطاب من الخضروات ، حيث يتم استخدامها بشكل يومي فى طهي الوجبات الغذائية اليومية ، وتسعى السيدات المصريات إلى استغلال كل موسم من المزروعات الخضراء لأجل استفادة أولادها وجميع أفراد الاسرة من المحاصيل الزراعية الخضراء وحصول أسرتها على العناصر الغذائية المتنوعة من خلال التنويع فى الخضروات المستخدمة من مطبخها اليومي عن طريق تنوع وصفاتها والمأكولات التى تطعمهم إياها ، تعد أسعار الخضار متجددة ومختلفة بشكل دوري ومستمر مثلها مثل باقي العناصر الموجودة داخل الأسواق المصرية ، ومن هذا المنطلق نقدم لكم “مصر365” ، أخر ما ورد من أسعار الخضار بشكل يومي ومستمر ، وما تغير أو اختلف فيه داخل الأسواق في جمهورية مصر العربية ، حيث نقدم لكم جميع الأسعار الموجودة على الخضروات داخل السوق المحلي وما يعج به من منتجات للخضار مثل البطاطس والفلفل والبصل و الطماطم والثوم والخيار والقلقاس والجزر والبقدونس والعديد من أنواع الخضروات الأخري التى ستجدوها فى هذا المقال والتي يتم استخدامها بشكل دائم داخل السوق المصري.

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الخضار داخل الأسواق المصرية:

يعد الخضار أحد أنواع الأغذية الضرورية والتى تحتوي على فوائد جمة تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة للإنسان ، والتي يقوم بشرائها المصريين دائمًا من الأماكن المحددة والمحلية والمنتشرة بالأسواق المصرية ، حيث يسعى الكثيرين على التغدية السليمة بالإضافة إلى إعداد كل ما لذ وطاب والتى يتم استخدامها ضمنها ، وعلى هذا الأساس يهتم المواطنين بشكل دائم إلى معرفة أسعار الخضار ليتم مقارنته بأسعار السوق والتسعيرات التي يقوم التجار بإدرجها دائمًا داخل المحلات التجارية الكبيرة ومحلات الخضار وغيرها من منافذ البيع المنتشرة بالأسواق المصرية وبجميع محافظاتها ، وما يتوجب عليهم دفع أثناء تعاملاتهم اليومية مع تجارة الخضار ، كما يسعى البعض على فتح مشروعات خاصة به فيقوم عن طريق معرفة الأسعار مقارنة التكلفة والعائد وما يدر عليه الفارق بينهما من ربح وخسارة ومعرفة هل خوضه فى مثل هذا المشروع ناجح أم خاسر قبل الانزلاق فيه .

جدول أسعار الخضار اليومي :

نظرًا لحالة اختلاف الأسعار اليومية التي تواجهها الأسواق المصرية ، يسعى الكثيرين إلى معرفة أخر الأسعار التى تم تقييم بها الخضار قبل شرائه ليتم التعامل معها وفقًا للميزانية العامة للأسرة ، حيث ترتفع أسعار الخضار بإختلاف أسعار العملة الخضراء نظرًا لأنه يدخل فى هذا السعر ارتفاع وانخفاض كلاً من أجور العاملين وأسعار السماد ومصاريف النقل والبذور والأيدي العاملة وغيرها من المتطلبات التى يتوجب توفيرها حتى يتم حصاد المزارع ، وعلى أساسها يتم تحديد السعر الذي من الأساس تعتمد عليه زيادة وانخفاض سعر صرف الدولار بشكل دوري ومستمر ، والذى قد شاهد بدوره قفزات مجنونة وصارخة فى الفترة الماضية والتى أدت بدورها زيادة أسعار السع الغذائية وعلى رأسها اسعار الدولار ، ولهذا نقدم لكم اليوم فى هذا المقال أسعار الخضار الموجود فى هذا الموسم داخل الاسواق المصرية ، مثل البطاطس ، الطماطم ، البصل ، الثوم ، القلقاس ، الفاصولياء ، الخيار ، الباذنجان ، البامية ، البسلة ، السبانخ ، الجزر ، الخس ، الليمون ، و عدد كبير من الخضروات الأخري التي نقدم لكم سعرها اليوم.

أسعار الخضار فى مصر اليوم الأحد الموافق 12/2/2017:

البطاطس: يتراوح سعر الكيلو ما بين 3.5 إلى 8 جنيه.

الطماطم: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 إلى 6 جنيه.

البصل الأحمر: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 9 جنيه.

الثوم: يتراوح سعر الكيلو ما بين 9 إلى 22 جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 15 جنيه.

البصل الأبيض: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 9 جنيه.

الخيار: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 8 جنيه.

القلقاس: يتراوح سعر الكيلو ما بين 4 إلى 10 جنيه.

الفاصوليا الخضراء: يتراوح سعر الكيلو ما بين 4 إلى 15 جنيه.

الكوسة: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 8 جنيه.

الباذنجان الرومي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2 إلى 7 جنيه.

الباذنجان العروس: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2 إلى 6 جنيه.

البامية: يتراوح سعر الكيلو ما بين 8 إلى 20 جنيه.

البسلة: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 12 جنيه.

خيار الصوب: يتراوح سعر الكيلو ما بين 3 إلى 8 جنيه.

سبانخ: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 8 جنيه.

الجزر الأصفر: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 إلى 6 جنيه.

الفلفل الحار: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 8 جنيه.

الملوخية: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 إلى 10 جنيه.

البنجر : يتراوح سعر الكيلو ما بين 1 إلى 3 جنيه.

البطاطا: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 إلى 5 جنيه.

الزيتون: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 15 جنيه.

الخرشوف: يتراوح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 8 جنيه.

الفلفل الرومي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 8 جنيه.

الفول الأخضر: يتراوح سعر الكيلو ما بين 8 8.5 إلى جنيه.

القثاء: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 5 جنيه.

الخس “8 حزم”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 10 إلى 20 جنيه.

الجرجير “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 100 جنيه.

البقدونس “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو مابين50 إلى 100 جنيه.

الكرات “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 25 إلى 100 جنيه.

الكزبرة “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 100 جنيه.

الكرنب: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 12 جنيه.

القرنبيط: يتراوح سعر الكيلو ما بين 3 إلى 8 جنيه.

الخبيزة: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 إلى 5 جنيه.

البصل الأخضر “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 0.5 إلى 1 جنيه.

ليمون أداليا: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 5 جنيه.

الكرفس “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 0.5 إلى 2 جنيه.

الشابت “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 0.5 إلى 1 جنيه.

السلق “100 حزمة”: يتراوح سعر الكيلو ما بين 0.5 إلى 1.5 جنيه.

الباذنجان الأبيض: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2 إلى 8 جنيه.

اللفت: يتراوح سعر الكيلو ما بين 1 إلى 4 جنيه.

أبو فروة: يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 30 جنيه.

ورق العنب النباتي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 25 جنيه.

ورق العنب البلدي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 24 جنيه.

البنجر: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2 إلى 4 جنيه.

الجزر الأصفر: يتراوح سعر الكيلو ما بين 2 إلى 7 جنيه.

فوائد تناول الخضار باستمرار:

على الرغم من أرتفاع أسعار الخضار المستمرة والتي تتناسب بعلاقة طرية مع أسعار صرف الدولار اليومية ، والتي بدورها ترتفع وتنخفض داخل الأسواق المصرية معتمدة على عامل أختلاف سعر الدولار اليومي ، والتي تعد بدورها الوقود اليومي للإنسان والتي يجتاحها باستمرار من أجل العمل والحياة ، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهل تناولها ، وهذا نطرًا لما تحتويه من عناصر غذائية كبيرة وضرورية ، فعلى سبيل المثال يحتوي الجـزر الذى يندرج تحت قائمة الخضار على نسبة عالية من مادة ألبيتا كروتين والتي تعتبر هي أحد المواد والعناصر التى تندرج علميًا ضمن المواد المضادة للسموم والتي يتم استخدامها أثناء عملية التمثيل الغذائي لتصليح ما تلف بداخل الإنسان كما أنها تعمل على بطئ وصول الخلايا إلى الشيخوخة ، كما تعد من الفوائد الكثيرة للجزر تعزيز نظام المناعة ، كما أنه يعد أحد أهم المصادر الغنية بفيتامين C ، حيث ترجع أهمية هذا القيامين إلى أنه يستطيع تحفيز نشاط خلايا الدم البيضاء التى تعد أهم عنصر موجود في نظام المناعة ، كما أنه يعمل على تحفيز اللثة و اللعاب الذى يساعد على مكافحة البكتيريا التي تؤدي إلى تسوس الأسنان ، والتي تعمل على زيادة رائحة الفم الكريهة ، وهذا بيت الخضروات عامر دائمًا بكل ما لذ وطاب بالإضافة إلى العناصر الغذائية القيمة التي لا يستغنى عنها بناء الغسان بوجه عام.