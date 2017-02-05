الاعلان عن وحدات سكنيه مدعمة لغير القادرين في جميع المحافظات

صرح “عبد الله رشدي” وهو الرئيس الخاص بمجلس اداره صندوق التمويل العقاري و ذلك خلال اللقاء التليفزيوني الذي قام به من خلال برنامج “صباح دريم” و الذي يتم بثه من خلال قنه دريم الفضائية ، و ذلك خلاص يوم الأحدصباحا ، بأن الصندوق الخاص بالتمويل العقاري مهمته الأولي و التي تبلغ المرتبه الأولي بين المهام الواجب القيام بها من خلال الصندوق هي القيام بالتمويل المدعم للشباب محدودي الدخل ، هذا حيث يقوم الصندوق بدعم الشباب محدودي الدخل وذلك من خلال قيامه بتمويل انشاء مساكن لهؤلاء الشباب ، و من ثم يقوم بالاعلان عن تلك الوحدات و التي قد قام بانشائها ليعمل علي ايصال تلك الوحدات بأسعر مدعمه الي الشباب ، و الجدير بالذك أن الصندوق يهتم بايصال تلك الوحدات الي الشباب محدودي الدخل في جميع أنحاء الجمهورية و ذلك من خلال الاعلانات التي يقوم بها الصندوق بعد الانتهاء من بناء الوحدات و التي يقوم من خلالها الشباب بالتقديم علي تلك الوحدات .

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هذا و الجدير بالذكر أن رئيس مجلس اداره الصندوق قد أضاف خلال اللقاء الذي قام به من خلال برنامج “صباح دريم” التليفزيوني بأنه تتوافر مجموعة من لشروط و التي يجب أن تنطبق علي الشباب المتقدم للحصول علي المساكن المعمه و ذلك حتي يتثني لهم الحصل عليها و كان من بين تلك الشروط ، أن يكون السن الخاص بالمتقدم ما بين 21 سنه الي 50 سنه ، أي أنه يجب الا يكون السن أقل من 21 سنه أو أكثر من 50 سنه ، في حالة اذا كان المتقدم للحصول علي الوحدة السكنيه متزوج فانه يجب أن يكون الدخل الخاص به أكثر من 3500 جنيه ، أما في حالة اذا كان المتقدم أعزب فانه يجب أن يكون الدخل الخاص به لا يقل عن 2500 جنيه ، هذا بالاضافة الي أنه يجب القيام بتقديم العديد من الأوراق مع طلب التقديم منها شهاده معتمده من جهة العمل التي يعمل بها ، صورة للبطاقة الشخصية الخاصة به و كذلك صورة للبطاقة الشخصية للزوجه في حالة اذا كان متزوج و أيضا صورة من الايصال الخاص بفاتورة الكهرباء أو صورة من الايصال الخاص بفاتورة الغاز الخاصة بالسكن الحالي للمتقدم .

هذا بالاضافة الي أنه قد تم بالفعل الاعلان عن مجموعة من الوحدات السكنيه خلال الفترة الحالية و أن تلك الوحدا يجب أن تتعدي الرواتب الخاصة بالمتقدمين لها 4500 جنيه الي 5000 جنيه ، و أن تكون الأعمار الخاصة بالمتقدمين لا تتعدي 55 سنه .