انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة و هيئة الأرصاد تكرر ” لا تنخدعوا بالطقس الأن “

أعلن ” أحمد فاروق” وهو مدير المركز الخاص بالتحاليل التابع لهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريح قام به من أجل العمل علي تحذير السائقين و أيضا المواطنين من الشبورة المائية و التي تتكون في الأوقات المتأخرة من ساعات الليل الأخيرة و أيضا في الساعات الأولي من الصباح الباكر ، هذا بجانب التأكيدات التي قام بها من أجل ارتداء الملابس الثقيلة و أكد علي ضرورة ذلك و ذلك بسبب الانخفاضات الشديده في درجات الحرارة و التي من المقرر أن تحدث خلال الفترة القادمة في الساعات التي ستظهر فيها الشبورة ، هذا بجانب اعلانه أنه سوف يشهد يوم الأربعاء القادم أمطار غزيرة جدا و أنه أيضا سيشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة .

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هذا بجانب أن قد أضاف أيضا من خلال المداخلة الهاتفية التي قد قام بها و ذلك لأحد البرامج التليفزيونية و التي يتم بثها من خلال التليفزيون المصري علي أنه من المؤكد خلال الفترة القادمة أن يمر الطقس بحالة من التحسن الملحوظ و ذلك خلال الساعات الأولي من صباح اليوم ، هذا بالاضافة أيضا الي أنه قد نوه أنه من الممكن أن يشهد طقس المساء برودة شديدة مع الانخفاضات التي ستحدث في درجات حرارة المساء ، و أن ذلك الانخفاض سوق يكون علي جميع أنحاء البلاد المصرية ، هذا بجانب الي أنه قد أكد خلال التصريح الذي قام به من خلال المكالمة الهاتفية التي قد قام بها في أحد البرامج التليفزيونية بأن وجود الشبورة يعد دليلا علي الاستقرار الذي يشهده الطقس في البلاد و أن حالة الاستقرار تلك تعد الي حد ما مطمئنه .

هذا بجانب أنه قد أكد خلال التصريح الذي قام به بأنه من الواجب علي جميع السائقين بل من الضروري الحرص خلال الفترة القادمة علي اتباع كافة التعليمات التي قامت الادارة العامة التابعه للمرور بوضعها من قبل و التي يجب الحرص علي تطبيقها خلال القيادة و خاصة في الفترات التي قد تم تحديدها ضمن فترات ظهور الشبورة ، و كان ذلك التأكيد حرصا منه أرواح السائقين ، هذا بجانب الي أنه قد طالب من المواطنين أيضا خلال الفترة القادمة الحرص الشديد منهم علي الالتزام بملابس الشتاء خلال الفترة القادمة و عدم تخفيف الملابس و ذلك نظرا لاحتمالات الانخفاضات في درجات الحرارة و التي قد توقعتها هيئة الارصاد خلال الفترة القادمة ، كما أنه قد أكد علي أنه لا يجب أن ينخدع المواطنون بارتفاعات الحرارة خلال اليومين الحاليين و اعتدال الجو .