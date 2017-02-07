البدري يواجه أزمات قبل مباراة السوبر

يواجه المدير الفني للنادي الأهلي عدة أزمات قبل مباراة كأس السوبر امام الزمالك والتي تستضيفها دولة الإمارات يوم الجمعة القادم بحضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين , وقبل إنطلاق هذه القمة يواجه البدري مشاكل عديده بسبب مشاركة أغلب نجوم الفريق مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية والتي انتهت يوم الأحد الماضي بخسارة المنتخب في المباراة النهائية أمام الكاميرون ,يذكر ان لاعبى الأهلي قد انضموا لمعسكر المنتخب قبل انطلاق البطولة في بداية شهر يناير أي منذ شهر تقريباً ,هذه المشاكل تتعلق بالإصابات والإجهاد والحالة النفسية للاعبين والتي نذكر منها .

أبرز الأزمات التي تواجه البدري :

تعرض مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصرللإصابة يضع حسام البدرى فى مأزق، حيث أن اللاعب عاد بعد إصابة طويلة وبدأ يستعيد مستواه ، تعرض مروان لإصابة قطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة في مباراة مصر والمغرب، ليغيب عن النادى الأهلى والملاعب لمدة 6 أشهر , الإجهاد ,حيث لعب فتحي كل مباريات المنتخب الوطنى خلال البطولة، وشهد له الجميع بالجدية والرجولة والتفانى فى أكثر من مركز لعب فيه ، بعد اضطرار المدير الفني للمنتخب للاعتماد عليه فى أكثر من مركز بسبب الإصابات التي تعرض لها المنتخب وهو ما أثر على اللاعب فى المباراة النهائية أمام الكاميرون بالإضافة إلى أن المنتخب لعب أربع مباريات على ملعب بورت جنتيل السيئ جداً الذي سبب الإجهاد لجميع اللاعبين , وبالتالي فإن اللاعب يعاني من الإجهاد الشديد بعد هذه البطولة مما يضع البدري في حيرة كبيرة من مشاركته ,أيضا إجهاد عبدالله السعيد الذي شارك في جميع المباريات ,ولم يكن حاله مختلفا كثيراً عن فتحى، فتوالي المباريات فى فترة قصيرة كان لها أثر كبير فى تراجع مستوى السعيد وإنخفاض اللياقة البدنية للاعب، وهو ما يضع البدري في مأزق قبل مباراة السوبر حيث يعتبر فتحى والسعيد أبرز العناصر الأساسية في الفريق , ثانياً وجود شائعات حول تعرض أحمد حجازي ,مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر, للإصابة قبل المباراة الأخيرة أمام منتخب الكاميرون ، بالإضافة إلى أنه كان يعانى من إصابة قبل انطلاق البطولة ولم يكن مؤكد مشاركته فى المباريات، إلا أن المدير الفنى للمنتخب اعتمد على اللاعب فى جميع المباريات , أيضاً تعرض اللاعب خط الوسط عمرو السولية للإصابة السابقة ولكنه لم يكن مع المنتخب ,أيضاً إفتقاد شريف إكرامى حارس المرمى لحساسية المباريات بعد تعرضه لشد عضلى في تدريبات المنتخب , بالإضافة إلى معاناة اللاعبون الذين شاركوا مع المنتخب في البطولة من حالة نفسية سيئة بعد خسارة المباراة النهائية أمام الكاميرون .