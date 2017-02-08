أزمات تواجه محمد حلمي قبل مباراة السوبر أمام الأهلي

يواجه المدير الفني للزمالك محمد حلمي, عدة أزمات قبل مواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل فى ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى بدولة الإمارات ,وخصوصا أن جماهير الزمالك تتمنى تحقيق اللقب الذي خسره الموسم الماضي أمام الأهلي على نفس الملعب , ولكن الفريق يتعرض لبعض الأزمات من إصابة بعض اللاعبين أو تأخر إجراءات السفر وكذلك أزمة محمود شيكابالا مع رئيس النادي ,كل هذه الأزمات تمثل عقبة أمام المدير الفني محمد حلمي , ونرصد من خلال هذا التقرير هذه الأزمات.

أبرز الأزمات التي تواجه الزمالك :

أولا تعرض حارس المرمى أحمد الشناوى حارس المرمى للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية بالجابون في المباراة الأولى أمام منتخب مالى حيث عاد على إثرها لمصر لإستكمال العلاج ويحاول الجهاز الطبي تجهيزه لخوض المباراة لكن لم تتأكد جاهزيته بشكل نهائى للمشاركة فى المباراة, كما تحيط الشكوك حول جهازية أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فى المباراة ,خصوصا بعد تأخر اللاعب فى المشاركة بالتدريبات الجماعية بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة خلال مباراة الدوري الأخيرة أمام الأهلى , قبل أن تثبت الأشعة اليوم أنه جاهز للمباراة ,أيضاً تأخر البعثة في السفر للإمارات فى الوقت المحدد من قبل الجهاز الفنى والذى كان مقررا له يوم 1 فبراير , وذلك بسبب تأخر صدور التأشيرات السفرللبعثة ,مما دفع مرتضى منصور رئيس النادى بالتهديد بعدم السفر قبل انتهاء الأزمة , بالإضافة لتأخر وصول اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الافريقية ,وهم إبراهيم صلاح و طارق حامد وعلى جبر بسبب عدم حصولهم على تصريح السفر وهو ما يسعى المدير الاداري لإنهائه سريعًا ليتمكنوا من اللحاق بالبعثة , بالإضافة للأزمة الأخيرة بين رئيس النادي و محمود عبد الرازق شيكابالا ,خصوصا بعد تصريحات مرتضى منصور التى أكد فيها عدم التزام اللاعب فى الفترة الماضية وأنه أوشك على الرحيل من النادي بعد حصوله على العديد من الفرص في الفترة الماضية ليغيب عن مران اللاعبين المستبعدين من مباراة السوبر , وهو ما دفع كل من أيمن حفنى ومصطفى فتحى وإسلام جمال بنشر صور لشيكابالا بعد استبعاده ,مما أدى لتوقيع عقوبات مالية قدرها 100 ألف جنيه عليهم من مجلس الإدارة , وقد منع الجهاز الفني لاعبى الفريق من الحديث عن هذه الأزمة والتركيز فقط فى المباراة.