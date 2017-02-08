الهوارى يكشف عن الحديث الذى دار بين الاعبين وبين كوبر عقب خسارة كأس امم افريقيا

لاول مرة بعد انتهاء بطولة كأس امم افريقيا بخسارة اللقب لصالح المنتخب الكاميرونى بهدفين لهدف كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة “حازم الهوارى “،والذى كان يشغل رئيس بعثة منتخب مصر الاول فى البطولة التى اقيمت قبل ايام قليلة فى الجابون، الحديث الذى دار بين لاعبى المنتخب الوطنى الاول واالمدير الفنى لأرجنتينى لمنتخب مصر هيكتور كوبر ، بعد انتهاء مباراة الكاميرون بنتيجة 2/1، لصالح الكاميرون وخسارة اللقب الافريقي الغالى مؤكدا أن هذا الحديث سيتم الكشف عنه لأول مرة.وقال حازم الهوارى: ” ان جميع الاعبين بعد خسارة المباراة النهائية أمام الكاميرون، يوم الاحد الماضى وتسيطر حالة من الحزن الشديد على جميع الاعبين، فوجئت بعصام الحضرى يخبرنى أنا والمهندس هانى أبو ريدة بأن اللاعبين قاموا بعمل اجتماع ويجب أن نحضره جميعا ،فما كان علينا الا تلبية طلب لاعبى المنتخب وذهبنا لاجتماع اللاعبين فى ظل وجود هيكوتر كوبر.

فتحدث السعد العالى عصام الحضرى بعد ان فوضه جميع الاعبين بالتحدث بإسمهم وقال: “بالنيابة عن اللاعبين، عايز أقول إننا كان نفسنا نكسب البطولة أولاً علشان مصر، وثانياً علشان مستر كوبر المدير الفنى للمنتخب.. واحنا نعتذر لك إذا كنا قصرنا.. واحنا بنحبك جداً وأنت من أعظم المدربين الذين تولوا قيادة المنتخب وبنتأسف لك”.وأضاف الهوراى عضو مجلس اداراة اتحاد الكرة المصري : “فقام كوبر وقال للاعبين: أنا ما زلت عند كلامى الذى قولته قبل المباراة التى جمعتنا بالمنتخب الكاميرونى ، وأنتم من أفضل اللاعبين من الناحية الجماعية وحب المنتخب والاداء البطولى الذين تعاملت معهم فى حياتى، التزاماً وخُلقا وتواضعا وسعيد بالعمل معكم وسوف تصلوا الى ما تبغون.. وخايف أكون أنا السبب فى خسارتكم، وإذا تأهلنا للنهائى مرة أخرى فلن أحضر المباراة وسأذهب إلى السينما حتى لا تخسروا مرة أخرى “.حيث يذكر ان الارجنيتنى هيكتور كوبر قد خسر 13 نهائى بعد الخسارة امام الكاميرون ولم يكسب اى مباراة نهائية فى تاريخة

وتابع الهورى خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “أون سبورت” الرياضية المصرية أن المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم قام وتحدث مع اللاعبين والجهاز الفنى، قائلاً: “قررت تجديد الثقة فى كوبر بالنيابة عن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى ، لأن الخواجة حقق كل ما طلبناه ونجح فى الوصول لكأس أفريقيا ووصل لنهائى البطولة فى مفاجأة لم يتوقعها أحد بعد ان كان اكبر المتفائلين يتوقع خروج من مصر دور الثمانية، وماشى بخطى ثابتة فى تصفيات كأس العالم، ويقوم ببناء فريق جديد، ولذلك نجدد فيك الثقة”.