عمرو وردة لاعب منتخب مصر يختار تى شيرت رقم 74 مع نادي بوك اليونانى تكريما لشهداء بورسعيد

بعد ان وقع الاعب المصرى عمرو ورده عقد جديد من نادى باوك اليونانى عقد احتراف منتقلا منن صفوف بثانيكوس نشر اللاعب المصرى عمرو وردة ومهاجم منتخب مصر الوطنى ، صورة التيشرت الذى سوف يقوم وردة بإرتداءة فى فريق نادى باوك اليونانى الذى انضم إليه اليوم رسميا ويحمل رقم 74 وقام النادى بتقديم للجمهور فى مؤتمر رسمى اليوم، وهو عدد شهداء أحداث ستاد بور سعيد، تخليدا لشهداء النادى الاهلى فى مجزرة بورسعيد التى كانت فى 1/2/2012 وراح فيها 74 من جماهير النادى الاهلى فى مباراته مع النادى المصرى البورسعيدي فى المباراة التى اقيمت على ارضية ملعب بورسعيد وذلك بعد انتهاء مشاركته مع “الفراعنة” فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى أقيمت فى الجابون خلال الفترة من 14 يناير الماضى وحتى الخامس من فبراير الجارى، وذلك حسبما نشر على موقع تداول الصور “انستجرام”.

ويعد الفرعون المصرى عمرو وردة سابع لاعب مصرى ينضم لصفوف باوك، بعد مجدى طلبة، حسام حسن، إبراهيم حسن، عبد الستار صبرى، أمير عزمى، ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”.وكان باوك اليونانى سجل عمرو وردة فى قائمة الفريق الذى يشارك فى مسابقة الدورى الأوروبى “اليوروباليج”. التى سوف تقام يوم الخميس 16/2/2017 القادم بعد استئناف المسابقات الاوربية بعد فترة كبيرة من التوقف ويلتقى باوك اليونانى مع شالكة الألمانى، ذهاباً وإياباً، يومى 16 و23 فبراير الجارى، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر المسابقة القارية. ومن جانبنا نتمنى كل التوفيق للنجم المصرى فى مشوارة الاحترافى الجديد.