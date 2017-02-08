أرقام كاسبر سيليسن تكشف معاناة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد فى نصف نهائى الكأس

من خلال الأرقام والاحصائيات للحارس الهولندى كاسبر سيليسن حارس مرمى برشلونة فى كأس ملك اسبانيا تكشف معاناة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد فى نصف نهائى الكأس فى مبارتى الذهاب والاياب وخطف الحارس الهولندى الاضواء من الجميع ومن ابرز زملائة بعد تألقه الكبير وانقاذ مرمى برشلونة من العديد من الفرصة السانحة للتسجيل ولم يقف تألق سيليسن عند منعه الاهداف ولكنه قام بعمل 50 تمريرة صحيحة فى المباراة الاخيرة ليحل فى المركز الثانى خلف زميلة جيراد بيكة 58 تمريرة صحيحة ، ولكن التفوق الاعلى فى المباراة كان من نصيب كابتن نادى اتلتيكو مدريد كوكى برصيد 97 تمريرة صحيحة .

صحيفة موند ديبورتيفو تشيد بتألق كاسبر سيليسن مع برشلونة

ولكن صحفية الموندو ديبورتيفو اشادت وتغنت بتألق الحارس الشاب مع برشلونة واكدت انه بتمريرات الدقيقة يخدم اسلوب برشلونة فى الكرة السهلة الجمعيه على الارض وبناء الهجمات من الخلف الى الامام ولكنه يكشف على الجانب الاخر حالة الضعف التى كان فيها خط الوسط وفقد السيطرة على وسط الملعب والصعوبة الكبيرة التى واجهة خط الهجوم فى مباراة البرسا الاخيرة امام اتلتيكو مدريد فى اياب نصف نهائى الكأس .والجدير بالذكر ان برشلونة قد استطاع حدز بطاقة التأهل الى المباراة النهائية من انياب اتلتيكو مدريد بعد التعادل الايجابى بهدف لمثلة فى المباراة التى اقيمت بالامس على ارضية ملعب الكامب نو ، ولكن برشلونة كان قد تفوق فى مباراة الذهاب فى الفيسنتى كالدريون بهدفين مقابل هدف .

دينيس سواريز يشرح مدى الصعوبة التى واجهت برشلونة فى مباراة اتلتيكو مدريد

اكد لاعب وسط فريق برشلونة الاسبانى ان الفريق واجه صعوبة كبيرة فى مباراته الاخير ضد اتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الماضى وتأهل برشلونة بصعوبة الى نهائى كأس الملك للمرة الثالثة على التوالى وأشار سواريز في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن برشلونة وجد صعوبة كبيرة للغاية في الخروج بالكرة من منتصف ملعبه طوال الشوط الأول، بفضل الضغط المميز من فريق أتلتيكو مدريد.وأضاف اللاعب الشاب: “كنا نفقد الكرة بسهولة كبيرة، ولم نجد وسيلة للتخلص من هذا الضغط، كما أنني لم أظهر بمستوى جيد، ولم أشكل أي إضافة”