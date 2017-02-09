موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك كلاسيكو العرب في الإمارات

تستضيف أرضية ستاد محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة غدا الجمعة الموافق 10 من شهر فبراير الجاري مباراة كرة قدم تجمع بين فريق الأهلي المصري والزمالك المصري، في مباراة لتحديد الفريق صاحب كأس بطولة السوبر المصرية، ويستعد الفريقان في معسكر مغلق في مدينة أبو ظبي منذ أيام سعيا إلى الفوز في هذه المباراة الهامة التي تجمع بين كلاسيكو العرب والناديين الأكثر شعبية في الوطن العربي الأهلي والزمالك، حيث يدخل الفريقان المباراة بعد اكتمال قائمتيهما باللاعبين الدوليين الذين خاضوا منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي انتهت منذ أيام قليلة بعد خسارة المنتخب المصري لنهائي البطولة وحصد الميداليات الفضية كوصيف للبطولة التي حصدت الكاميرون لقبها، وإنضم اللاعبين الدوليين لمعسكر الأهلي والزمالك في مدينة أبو ظبي منذ يومين فقط، ويأمل كل جهاز فني من الفريقين في سرعة تأهيل اللاعبين الدوليين أملا في لحاقهم بمباراة السوبر المصري الجمعة القادمة.

بث مباشر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات:

يدخل النادي الأهلي هذا اللقاء وهو متصدر لترتيب جدول الدوري المصري لكرة القدم برصيد 45 نقطة حيث لم يخسر الفريق أي مباراة له هذا الموسم تحت الإدارة الفنية لمدربه المصري ” حسام البدري “، كما أن فريق النادي الأهلى هو حامل لقب هذه البطولة التي أقيمت العام الماضي أيضا بين الأهلي والزمالك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأمل فريق النادي الأهلي قي تحقيق الفوز وحصد لقب هذه البطولة التي تتكون من مباراة واحدة من أجل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم في جميع البطولات المحلية، كما أنه يريد تحقيق بطولة ترفع الروح المعنوية للاعبين قبل بدء منافسات الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا للموسم، بينما على الجانب الآخر نادي الزمالك المصري يدخل هذا اللقاء وهو تحت الإدارة الفنية للمدرب المصري ” محمد حلمي ” ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 34 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين قبل العودة لمنافسات الدوري العام وبداية مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ياللا شوط مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري في الإمارات:

وجدير بالذكر أن فريق النادي الأهلي قد خسر جهود مهاجم الفريق اللاعب ” مروان محسن ” الذي يغيب عن مباراة الغد بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب مصر قي بطولة كأس الأمم الأفريقية وكان النادي الأهلي قد قرر مسبقا سفر اللاعب إلى دولة ألمانيا لإجراءجراحة الرباط الصليبي والإسراع في بدء فترة تأهيل اللاعب لعودته سريعا إلى الملاعب، وكشف الجهاز الفني لنادي الزمالم عن جاهزية لاعبي الفريق أيمن حفتي والحارس أحمد الشناوي وأيضا جاهزية جميع اللاعبين الدوليين للمشاركة في كلاسيكو العرب غدا الجمعة.